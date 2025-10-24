Durante reunion general di Direccion di Deporte, Directora Monica Fajardo y e ekipo a haci entrega di e relato final den cuadro di un analisis tecnico profundo di e rendimento y resultado di atletanan cu a particpa na e Weganan Panamericano Junior

ASU2025.

E relato final ta conta cu un comparativo di e prome Cali2021 y e di dos edicion ASU2025 di e Weganan Panamericano Junior, un analisis di cada deporte cu a participa y finalmente un analisis individual di cada atleta y su desaroyo competitivo.

E relato final lo ser comparti cu e diferente federacion cu a participa na ASU2025. Ta felicita Monica y e ekipo di Direccion di Deporte pa e documento cu sigur lo sirbi como un “tool” pa por sigi traha pa eleva e nivel di nos atletanan y deporte na Aruba.