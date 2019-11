DIP tin su dato di peticion pa tereno basta actualisa

Sr. Jaime Croes director di DIP durante un entrevista a duna di conoce riba e cifranan di cual ta hopi importante. Sr Jaime a duna di conoce cu for di 2018 cu el a drenta DIP a haya un situacion caotico y abase hunto cu Minister cu ta bay planifica Aruba y un di e basenan primordial ta e ROP. Den e ROP a defini luganan unda ta construi cas y unda ta bin parti di sector turistico. Abase di esaki a bay wak e datonan atrasa di peticion di tereno y ta un prioridad di Gobierno basa riba e hecho cu tur hende ta pidi pa cas y nunca no tabata haya chens y e otro banda ta pa futuro. Awor aki nos tin cu traha pa loke a keda pega atras y traha pa futuro. A bin cu un maneho y a keda stipula den cuadro di e ROP y abase di e regla aki lo tuma for di aña 1992 pa awor aki y tin cu keda mira e hechonan y a bin mira dos trayectoria. For di 2017 a bin haya sa cu tin 14.400 hende a pidi tereno pa construccion di nan cas. Anos como DIP pa e problema di parti tereno e ta bay pa parti di vivienda, y nos ta den un problema cu vivienda cu mester actua riba esaki Sr Jaime Croes a duna di conoce.

A mira e cantidad di peticionnan haci y a bin cu e regla y abase di esaki tur hende por mira e reglanan riba e website di DIP y ki ora bo ta bin na remarke transparente pa asina tur hende por sigui nos. Ultimo aña a haya hopi critica y un di e maneho tabata pa sania e luga y trece transparente y trece confiansa bek den nos hendena y esaki ta locual cu nos a haya for di minister y nos a traha pe.

Sr Jaime a menciona e peticionnan cu tabata tin pega for di 1992 te cu recien cu tabata 14.400 y for di 2018 cu a cuminsa na actualisa e peticionnan for di Mei 2018 te cu awor aki 2019 nos a yega di 7400 peticion cu a keda pasa riba dje cu ta data te cu 2012 for di cual 3900 hende no mester ta aden pasobra nan lo a fayece, of nan no ta inscribi mas na Aruba of nan tin un cas o tereno caba y loke a resta cu na hendenan cu ta cumpli ta 3500 hende cu por bin na remarke na un cas.

Abase di e maneho a bin cu e chens pa un pre-reservacion y abase di esaki di e 3500 persona cu mas di 50 % a bay pa FCCA y un di e partinan cu nos ta pidi ta cu bo mester tin un financia di144 mil cu ta cay bou di dje y ta manda esaki pa FCCA, pero ta tuma e maneho integral cu nan tin e rol y no solamente ta e parti social pero e tin e parti mediano cu ta bay 90 mil pa 144 mil un hende por haya na hipoteca na un renta abou. Despues di esaki bo ta hayabo cu algo di 2000 persona cu ta parti di e pre-resrvacion cu ta den e molina y unda tur hende por bin na remarke. Teniendo na cuenta cu 2018 y 2019 a resta un total di 7800 cu den e aña cu ta bin kier yega na esaki y pa ta na 0.

