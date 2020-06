DIP: Tin ilegalidad tumando luga pa añas banda di lama na Savaneta

Robert Maduro na Departamento di DIP a informa den un entrevista cu lo bay eherce su controlnan cu imagen di satelite por haci cu nos por hhaci e control mas facil y efectivo. Manera ta conoci ora un persona usa tereno di Gobierno, bo mester paga su erfpacht pero mester construi den bo grens y na Aruba tin un ley cu ta menciona cu tur beach ta publico ademas di e strip rond di Aruba semper a precura cu no ta duna tereno te banda di lama pa motibo cu mester keda cu un liña di douanne y polis pa control. Engeneral a tuma nota cu for di basta tempo tin desaroyo banda di lama na Savaneta, Spaans Lagoen den e mes un cuadro aki a haci un inventarisacion caba y pronto e habitantenan aki lo haya un carta specifica unda tin violacion. Ora traha un pier den lama mester tin permiso pa esaki, pasobra e teritorio awa ta di Aruba y mester tin por lo menos un huurovereenkomst, ora bo sali for di e parcela y ta permitibel bo mester pidi un expansion cu no ta bay te na lama, e lama mester keda accesibel pa Polis, douanne y area publico. Pa duna tereno te na lama no tabata intencion di duna tereno. E construccionnan cu por a tuma nota di dje Sr Maduro a menciona cu cos a bay for di man pa hopi aña, tanto pa e ciudadano, y pa Gobierno ta bon pa regula loke a pasa y lo bay duna oportunidad tambe na esunnan cu a cera aceso pa un lama publico. Lo bay evalua tur e aspectonan y si legalisa esaki nan tin cu paga e impuesto di tereno. Tur esnan cu a traha cosnan ilegal banda di lama y te riba lama y no tin permiso por haya opcion di sea paga e belasting y si no lo laga kita tur esaki. Tanto e ROPV ta yuda nos departamento cu ta un maneho y ley e ta un maneho determina kico ta posibel den un area y ta regule, asina sr Robert Maduro di DIP a informa.

