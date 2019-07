DIP ta recorda cu mester pidi aanlegvergunning prome cu rosa tereno mas grandi cu 750m2

Haime Croes (DIP): Ta pidi comunidad pa tene na cuenta cu tin regla, y cu mester mantene na nan

Manera a informa anteriormente den e Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) tin diferente area defini riba Aruba y cual ta pone funcion na nan, manera entre otro zonanan di proteccion di naturalesa, area turtisco, industrial, costa y area pa biba. Director di DIP sr. Haime Croes ta splica cu ta hiba un maneho cu ta corala cu esun di DNM den cual ta respeta y proteha naturalesa y medio ambiente. Den cuadro di esaki ta mira cu ainda hopi hende no ta consciente di aspectonan di proteccion natural.

Recientemente ta mira critica cu a drenta pa un situacion na Sabana Basora caminda cu hende a rosa un di e matanan di mas protegi na Aruba cual apenas tin algun di nan, ta trata di e Palisia Cora. Sr. Croes a duna di conoce cu a analisa e situacion y a ripara cu enberdad tin un instancia cu kier traha un Moskee y cu nan a rosa sin aanleg vergunning. Ta haya e caso hopi lamentabel mas aun door cu a bay den conferencia di prensa cu e tema di aanleg vergunning y a manda señal pa comunidad informando pa porfabor si tin tereno mas grandi cu 750 m2 pa pidi un aanleg vergunning. Si no pidi pa esaki, lastimamente mester parti un multa riba e aspecto aki, como cu e ta contra ley.

‘Di otro banda a sinta hunto cu DNM pa trata e diferente matanan y animalnan cu ta protehi, a avisa coleganan di DNM pa tuma medida den e caso aki pasobra esaki no ta e manera di anda cu naturalesa. Nos pais ta chikito y si no tene cuenta cu e poco cu nos tin, nos lo tin un pais cu no ta sano! Pues ta pidi comunidad pa tene na cuenta cu tin regla, y cu mester mantene na nan’, Sr. Croes a conclui.

