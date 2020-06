DIP ta preparando pa yama mas hende pa bin busca nan tereno huurgrond

Despues cu na luna di maart cu departamento di DIP y Ministerio di Desaroyo Teritorial, Infrastrcutura y Medio Ambiente a lansa e Proyecto “Ban Sembra Awe Pa Cosecha Mañan”, ayera nos por a cosecha e prome frutanan di un Proyecto na unda cu ta stimula pueblo pa engradece y aporta na nos agricultura.

Nos tur por corda cu e Proyecto aki a inicia despues di e pandemia cu soprendidamente a azota mundo completo cu consequencia devastador pa economía local y mundial, y hasta a pone un presion enorme pa locual ta trata importacion di varios cuminda, fruta y berdura. Consequentemente a pone cu Gobierno di Aruba por medio di e proyecto Fast Track a presenta un plan pa scapa y pone cu nos Food Security lo keda stabiel na Aruba.

Nos mester corda cu pa hopi aña no a duna tereno huurgrond prioridad. Den pasado hopi hende a inscribi, pero nunca no a ricibi un contesta of un pida tereno. Ta pese’y den luna di maart DIP a anuncia cu tur hende cu ta interesa den un tereno huurgrond, mester re-inscribi of inscribi. Mester menciona cu e interes tabata y ainda ta grandi pa esnan cu ta desea pa haya un tereno pa planta, apesar di tur e dificultad cu e pandemia a trece cune.

Pa duna un bista con e proceso ta andando:

25 di Mei e prome grupo a wordo analisa pa asina mira si nan ta cumpli cu tur e rekesitonan stipula manera DIP ta pidi. E grupo aki ta consisti di esnan cu ya caba ta bezig ta planta, pero nos departamento di control mester a bay controla nan plantacion, pa asina confirma cu nan ta cumpliendo cabalmente cu nan acuerdo di huur.

Awo den e temporada nos dilanti, mas hende lo bay ricibi un yamada di DIP, pa asina informa nan riba e proceso di e tereno cu nan a aplica pe, y si nan a cumpli cu tur rekesito. Importante ta, cu DIP kier motiva comunidad completo pa cuminsa planta, pa yuda stabilisa nos food security.

Importante pa bisa, cu e team di DIP ta trahando riba varios verkavelingsplannen pa asina brinda un oportunidad pa mas hende ricibi un pida tereno pa planta, pero tur esaki conforme nos maneho y ley di ROP / cROPV

DIP a ricibi hopi peticion. Pa duna un ehempel pa locual ta trata e districtonan cu hendenan ta desea di planta ta: Sta.Cruz, Savaneta y Noord. Esaki ta e districtonan cu mas peticion pa planta. Mester tene cuenta cu nos tin un scarsedad di tereno, pero asina mes nos team ta trahando duro pa aloca mas tereno unda ta posibel pa nos hendenan planta.

Esnan cu mester yudansa pa yena e formulario:

Por ultimo, DIP kier informa tur hende cu e proceso pa re-inscribi of inscribi pa un tereno huurgrond, lo continua te cu 31 di Juli 2020, y tur informacion necesario ta riba nos website www.dip.aw. Esnan cu tin dificultad pa yena e formulario online, por yama 297-5277100 of email na info@dip.aw pa nan por haya un cita pa nos yuda nan yena e formulario.

Tuma nota cu DIP ainda ta cera pa publico, pero semper por dirigi nos un email na info@dip.aw, of jama na 297-5277100. Nos kier pidi un disculpa sincero cu ainda algun di nos servicionan no ta completamente operacional, pero tur esaki ta motibo cu ainda nos ta den e fase di construccion / renovacion di nos edificio y e digitalisacion / automatisacion di nos sistema, cu a wordo tranca pa motibo di e pandemia di covid 19.

