DIP ta informa relaciona cu situacion di CoronaVirus servicio cu lo wordo afecta

Enconexion cu e anuncio cu Gobierno di Aruba a anuncia referente e pandemia di Corona virus riba nos isla, DIP kier participa, cu entrante 16 di maart te cu 31 di Maart, lo tin algun cambio pa locual ta trata nos servicio.

1. Nos balie lo ta cera pa publico di 16 di maart te cu 31 di maart. Si tin cualkier cambio, DIP lo participa esaki na nos clientenan.

2. Clientenan cu ta pendiente pa ricibi nan contrato di erfpacht, mester manda un email na [email protected] cu nan informacion di notaris, pa DIP manda nan documento pa e notaris pa e firmamento tuma lugar.

3. Tur pago mester wordo haci via di online banking. DIP lo no acepta ningun pago personal entre e fecha anuncia. Riba e recibo, tin tur informacion con e proceso di pago mester tuma lugar.

4. Cualkier cliente cu tin un peticion of pregunta sumamente importante y no por warda despues di 31 di maart, por manda un email na [email protected]

DIP ta na altura cu e proceso anuncia lo trece algun dificultad pa algun di nos cliente, pero esaki ta un caso cu mundialmente ta afectando hende, y conhuntamente nos mester combati e pandemia di corona virus. Nos kier pidi un disculpa enorme y alabes comprension pa cu e situacion.

Comments

comments