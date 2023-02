Recientemente den medionan di comunicacion a sali publicacion di un inversionista, sra. Godet expresando su preocupacionnan cu con inversionistanan ta wordo trata na Aruba. Sra. Godet a referi na entre otro e maneho hiba pa DIP y entre otro e consecuencianan negativo cu esaki tin riba e desaroyo di Aruba. Director di DIP Haime Croes a reacciona riba e publicacion aki

Tareanan di DIP

Un di e tareanan importante di DIP ta pa mantene e ordenacion teritorial di pais Aruba. Gran parti di esaki ta encera eficiencia na momento di otorga tereno. Pesey gobierno a scoge un ordenacion teritorial unda cu entre otro desaroyo economico, social, medio ambiente y demas ta wordo sirbi. Y esaki gobierno a pone den un cuadro legal yama: Ruimtelijk Ontwikkelingsplan met voorschriften (ROPV) – un plan di desaroyo teritorial cu normanan. E ROPV ta fungi como un cuadro di control, evaluacion y escohencia aplicabel pa diferente peticion.

Decision DIP ta depende di procesonan externo tambe

Na momento di evalua peticionnan, ta verifica diferente punto di maneho, y e cuadro legal di DIP. Banda di esaki, DIP ta coresponde cu diferente otro partidonan externo pa asina ricibi nan conseho den cuadro di e desaroyo su posibilidadnan. Cu esaki ta enfatisa si cu DIP ta depende di mas factor (externo) y esaki por tuma su tempo . Pa loke ta e proyecto en cuestion, cu ta den proceso, e peticionario lo wordo informa den termino, e decision.

Tereno cu proyectonan cu a keda para

Proyectonan cu ainda ta den proceso ta den un fase di evaluacion. Ultimo lunanan DIP a cuminsa traha mas eficiente riba e peticionnan acumula. DIP ta na un momento crucial unda cu mester ta mas responsabel cu peticionnan, especialmente ora ta trata di apartamentonan y hotel. Pues tur loke por wordo menciona den media ta hustamente e problemanan cu DIP a minimalisa cu entre otro e introducion di e cuadro legal ROP/ROPV y su manehonan perteneciendo na esaki.

Localnan ta pidi y no por haya

Otro punto di bista cu e inversionista a trece dilanti ta cu ciudadanonan local tampoco por haya tereno. Sr. Croes a splica cu e maneho di terenonan residencial ta accesibel riba website di DIP. Pa DIP por recobra terenonan otorga, sea cu nan ta wordo uza of no, ta rekeri un caminda legal cu DIP tin cu bay encamina. DIP ta consciente di e scarsedad di vivienda y tereno pa vivienda. Pa e motibo aki a bin un proyecto piloto di casnan di piso. Tur esaki vislumbrando e futuro.

Automatisacion

DIP kier yega na un servicio mas automatisa unda den e trankilidad di bo hogar bo por haci bo peticionnan online. Esaki awor ta posibel caba pa 3 tipo di producto. Locual DIP ta tratando na logra ta pa esaki por wordo extende na mas producto. Asina tambe agilisa e proceso unda cu pueblo lo sinti un cambio den e servicio cu mester wordo brinda.

Cu e comunicado aki DIP ta spera di trece claridad na e inversionista acerca di e maneho actual cu sigur no ta pa stroba e inversionista di inverti, pero mas bien ta cumpli cu criterianan cu mester tin pa un maneho di espacio ordena. Ademas a splica locual cu DIP ta haciendo awo cu e situacion cu a hereda pa pone e departamento bek den rumbo corecto.Tambe mester cumpli cu e cuadro legal pa por guia Aruba den un desaroyo sano y DIP sigur kier pa e inversionista tambe tin un rol specifico den esaki.