DIP ta analisando pa saca peticionnan bieu prome

Dunamento di tereno pa comunidad traha cas a cay bou un beleid nobo unda cu ta otorga e terenonan a base di ‘first in, first out’ y ta tuma na cuenta e peticionnan mas antiguo pa haci e otorgamento. Sra. Richenella Wever, Team Coordinator di Uitgifte Center di Directie Infrastructuur en Planning Aruba (DIP) ta amplia.

Actualmente DIP ta analisando tur e peticionnan cu tin hopi tempo caba. Awo ta trahando ariba peticion pa otorga tereno cu ta cuminsa for di aña1992 te cu 2000 y unda cu esunnan di 2003 te 2005 lo por a herbevestig nan peticion y asina tur e peticion lo bay riba screening.

E proceso ta encera unda cu mester a confirma na Censo cu e persona cu a haci e peticion ainda ta biba na Aruba y e ta na bida, anto e di dos step ta pa chek na Kadaster si e persona a haya cas caba of tereno.

Den caso cu hende cu no ta registra na censo mas na Aruba, automaticamente e lo perde e derecho pa haya tereno,lo cual cu si ta tuma na cuenta ta si e persona lo a haya un tereno pero cu no tin pa e financiamento, e ora DIP ta duna e opcion cu por duna e tereno na un otro famia cu si tin e posibilidad pero e persona mester cumpli cu e condicionnan y tambe mester ta inscribi na DIP pa solicitud di tereno .

DIP hunto cu banco lo keda unda cu e cliente lo haya un carta di DIP anto e ora cu e carta ey e ta bay banco, cu lo traha un calculacion di e cantidad cu por wordo financia anto DIP lo match e cu un tereno di e tamaño cu ta coresponde. Esey ta e parti di loke DIP mester.

Si e persona ta haya un tereno di 300 mts por ehempel su propiedad lo mester cubri un 30% di e tereno, esey ta e parti importante pa tur hende tene na cuenta.

E locacion di e terenonan e cliente lo por solicita den e peticion, normalmente lo ta cerca di su cas di mester cas, pero si esey no ta e caso DIP lo ubica un tereno na un otro area y e cliente ta dicidi si ta tum’e of lo bay bek na lista di espera anto e plan pa e proceso nobo aki tuma luga ta pa cuminsa na luna di Mei di e aña aki.

