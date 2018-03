DIP su plan di desaroyo ta na vigor pa proteha medio ambiente

E Ruimtelijke Ontwikkelingsplan (Plan di desaroyo) basa ariba e ley di desaroyo teritorial ta na vigor. E ta na vigor pa 10 aña pa promove un maneho mas integral y mas duradero di e territorio di bo pais, pa por logra un desaroyo mas balanza. El a wordo publica na 2007 y na 2009 e plan di desaroyo teritorial a bin na vigor. E gobierno anterior a bisa cu door di esaki no tin mas tereno disponibel pa otorga. Riba esaki Management Team di Departamento di Infrastructura y Planificacion (DIP) Sr. Errol Sjak ta splica.

E ley aki a bin pa promove un maneho mas integral y mas duradero di e teritorio den pais, pero tambe un desaroyo mas balansa anto eynan DIP Aruba a percura pa destina areanan pa cierto funcion.

Discucion a bin voraal pa motibo cu e rapport ta pone mas atencion na e parti di naturaleza y areanan berde na Aruba, siendo cu antes no tabata tin atencion poni riba e aspectonan aki, pero no kiermen cu esaki cu desaroyo no lo tuma luga tambe pa otro funcionnan manera e necesidad di e comunidad pa haya tereno di cas.

E Rapport di DIP ta duna e posibilidad conforme e maneho cu Minister lo wordo aplica tambe, pa keda cu desaroyo di plannan di parcelacion den e areanan pa expande mas zonanan de vivienda.

Den e mesun linea Management Team di DIP Sr. Errol Sjak a señala cu nan lo keda busca tereno, pero un otro aspecto pa tene na cuenta lo ta unda tin caminda ya destina pa construccion di cas, eynan lo tin hopi terenonan habri ainda y ta conseha pa uza e terenonan aki den un forma mas eficaz tambe.

