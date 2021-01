DIP no ta maneha cu e parti di pago of exoneracion pa loke ta e kiosconan na Waf

Comerciantenan di kiosconan na Welcome Plaza, na e port di crusero, a drenta accion awe pa pidi un exoneracion di huur y mustra nan malcontento riba cartanan cu nan a manda gobierno sin haya contesta for di nan. Lidia Maldonado, miembro di asociacion cu ta representa e comerciantenan aki ta splica cu ora a bay den lockdown, a cuminsa na yama DIP, manda carta y email, sin haya ningun contesta concreto. Despues e asociacion a manda carta y tampoco a haya contesta. “Nos kier wak si por logra haya un reunion cu prome minister kende ta un persona encarga cu DIP pa wak si por bin na un solucion, pasobra tin basta luna caba y nos no sa kico ta bay pasa,” segun sra. Maldonado.

Director di DIP, Haime Croes ta splica cu den cuadro cu e situacion di kiosconan na Waf di playa, “tin un parti cu ta culpa di nos, pero tin un parti cu nos tin cu mira cu ta hopi importante. Nos tin esaki bao di nos maneho, pero e parti di pago ta bay riba Directie Financien,” segun sr. Croes ta splica.

Hopi biaha DIP ta tuma e critica of kehonan y manda esakinan pa Directie Financien. DIP no ta esun encarga cu Kwijtschelding[exoneracion], pago, “e unico cos cu mi por bisa nan ta cu por entrega e kiosco akinan cu bo no kier e mas, pero atrobe, e placanan cu tin cu paga mester paga nan na Financien, ami no por bisa bo keda sin paga, mi no tin e autoridad ey.”

DIP ta tuma kiosconan, pero abo tin cu paga e pagonan y segun sr. Croes, por compronde cu por haya Kwijtschelding, pero esaki no ta DIP mester dun’e ta Financien. E unico trabao di DIP ta e parti di ‘beheer.’

E director ta subraya cu nos ta den un pandemia, esaki a bini inespera y pa APA e tambe ta dificil pasobra no tin crusero, anto a purba di ahusta e parti di kiosconan pa wak si por tog haci otro cos cu nan, pero “e parti di pago hopi di nan debe un cantidad di placa, no ta zomaar por bisa ok mi ta bay pa Kwijtschelding anto cambi’e pa otro cos, tin parti huridico cu mester tin cuidao cu ne,” segun sr. Croes.

Comments

comments