DIP lo tin oportunidad di reinscripcion pa actualisa lista di peticionnan di ‘uitbreiding’ y ‘erfpacht’

Maneho di Ministerio di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente ta enfoca riba transparencia poniendo e ser humano central. Directie Insfrastructuur en Planning (DIP) tambe ta sigui un maneho dunando oportunidad igual y husto na tur ciudadano. Den cuadro di esaki den luna di augustus desde 5 di augustus te cu 16 di augustus, lo tuma luga tres accion pa actualisa peticionnan cu tin hopi tempo den sistema.

Director di DIP Haime Croes a splica cu DIP tin mas o menos 22 producto, pa cual lamentablemente esakinan no ta ‘up to date’, pues tin peticionnan entrega pa hopi aña, cu no a wordo atendi cu nan. A base di esey, a tuma e decision alabes reconociendo derecho di ciudadanonan pa percura pa nan peticionnan wordo contesta, pa actualisa e peticionnan aki. Comunidad por a tuma nota di e exito cu tin cu actualisacion di e lista di pre reservacion di tereno, awo ta toca turno e partinan di expansion di tereno, erfpacht caduca y erfpacht comercial.

Uitbreiding/expansion di tereno

Actualmente tin mas o menos 2000 hende cu desde 1999 bin dilanti a entrega peticion pa expansion. Mayoria biaha ora cu un hende entrega peticion pa expansion, esaki no ta pa mucho tereno, kisas espacio pa un camber extra of un garashi, sr. Croes bisa. Teniendo esaki na cuenta, a manda carta pa e grupo di personanan aki, informandonan cu nan por pasa entre 5 di augustus y 16 di augustus na DIP, pa reinscribi nan peticion cu nan kier e expansion. Unabes confirma cu nan ta interesa den e expansion ainda y nan paga pa esaki, DIP lo por mandanan midi na Kadaster pa despues di 3 luna nan por haya e expansion, sr. Croes a splica

Erfpacht

Un otro producto di DIP cu e departamento lo tuma accion pa actualisa e lista ta encera erfpacht cu a caduca. Tin personanan cu desde aña 1986 cu ta pidiendo ‘verlenging’ di nan erfpacht cu a caduca. Pa cual tin mas o menos 300 peticion den sistema. Gobierno como parti di su maneho kier cumpli cu esaki, pues den e fase aki tambe ta haci peticion na tur hende pa reinscribi entre 5 di augustus pa 16 di augustus pa nan tambe por haya nan extension di erfpacht. Pa loke ta erfpacht comercial, tin mas o menos 2000 hende cu desde 2008 ta pidiendo opcionnan. Pa cual nan tambe lo tin e oportunidad pa inscribi.

Oficina cera

Despues di e dos simannan aki cual DIP lo antende cu e peticionnan atrasa, lo percura pa tur cos ta den computer, pa cual lo bay cera oficina di DIP pa publico. Di e forma aki lo caba di procesa tur e peticionnan aki. Ademas sr. Croes a informa cu ta haci uzo di e dianan cu ta cera pa publico pa prepara pa e proximo ocasion di entregamento di carta di pre reservacion pa personanan cu a entrega peticion na 2008/2009, pa nan tambe por yega na realisa nan soño di construi nan cas

Comments

comments