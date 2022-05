Directie Infrastructuur en Planning (DIP) su oficina ubica den INFRA gebouw (unda DOW ta ubica) na Wayaca nr. 68, ta recorda pueblo di Aruba cu nan lo ta cera pa publico riba dialuna dia 30 di mei 2022. Esaki en conexion cu digitalisacion di proceso interno.

DIP ta sigui duna servicio digitamente. Por continua cu entrega di documento of cierto peticion(nan) y pregunta online via https://dip.aw of manda nos un email [email protected] . Pa mas informacion por bishita nos website.

Directie Infrastructuur en Planning ta pidi disculpa pa cualkier inconveniencia cu esaki por causa y ta gradici un y tur pa e comprension.

