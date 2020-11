DIP: ‘Ley ta conta pa un y tur ora ta trata construccion ilegal’

Manera conoci, algun luna atras habitantenan preocupa na Savaneta a lanta un fundacion pa proteha un area na Savaneta, na costa di Isla di Oro te cu Zeewijk,’Commandeurs Baai’, den cuadro cu hopi destruccion di nos bida maritimo y saliña. E grupo ta keda tuma contacto cu prensa relaciona cu diferente cosnan pasando ultimo tempo na un area na Savaneta.

Director di DIP, Haime Croes ta splica cu DIP no ta wak un caso so, nan tin cu traha pa tur hende. Cumisando for di Marriott bay te cu Big Mama, DIP a revisa y wak tur cos pa loke ta trata overbouw, casonan ilegal. “Nos nos por gara un hende so, esey ta ley, e no ta pa un so e ta pa tur. Anto den e parti ey nos ta bezig cu Savaneta, y e parti di sra. Henriquez tambe ta aden, vooral e parti di beach”, segun sr. Croes.

Pero segun e director, nos no mester lubida si cu den tur e casonan aki ora DIP ta yega na caso di overbouw, nan ta purba di wak con ta soluciona pa hendenan por bay beach pasobra e ta publico, y resto ta purba di wak si por legalisa. E parti lastima di e discusion cu tin na Savaneta ta cu pa añas esaki a wordo tolera segun sr. Croes.

“E no ta un cos di awo, e ta di hopi añas. E beleid ta papia di basta cu tolerancia, ban setup y laga gobierno haya su ‘fair share’ anto unda cu no por ta basha abao. Esey ta e beleid, consecuentemente e señora a pidi biaha pasa caba un optie”, sr. Croes ta splica. DIP tin un ROPV y ROP cual a pasa door di full Aruba y eynan ta den e ROPV poni cu eynan ta bin un parti di Bungalos riba awa. CroesÑ “Niun hende no a bisa nada, kiermen legalmente tur cos ta poni riba un ROPV. Esey ta nifica cu nos cumpliendo cu esey, nos a haci nos trabao, e señora a pidi un optie, despues di 6 luna el a entrega tur loke e kier haci¨, sr. Croes ta splica. Anto riba e siguiente fase pa evalua, DIP a manda pidi conseho di ATA, DOW, DNM, aunke cu DIP sa cu esaki ta poni den ROPV caba, y tur loke haya paden awo no tin ningun bezwaar contra e proyecto.¨Kiermen automaticamente DIP ta sigui cu e siguiente fase aworaki cu ta bisa cu hende ta di acuerdo, pa sigui cu siguiente fase pa e ora e señora por haya su luga, y por traha conforme e ley.

Dus basicamente den e caso aki ta e beach mester keda publico, e resto ta regla caba y por sigui cu e desaroyo, DOW cu Kadaster tin cu sinta awo hunto cu DIP pa yega na unda ta bay midi, con grandi e ta bay ta, anto e ora ey ta cla, segun sr. Croes.

