DIP kier pone un enfasis pa tur persona cu ta wordo otorga un tereno, pa nan sigui tur cos conforme ley, pa mañan nan no haya problema

DIP ta bezig cu varios control riba nos isla. Nos ta bezig cu varios casonan, entre otro, casnan den colony, kiosknan, garage den bario, ilegale woning riba tereno na unda ta destina pa plantacion of otro meta. Tur e controle nan ta bay den cooperacion cu KPA. Nos ta hayando hopi problema, y full e situacion ta cu den pasado esaki a wordo tolera. Esaki ta pone awo cu bo ta haya un situacion na unda cu pa varios aña a wordo tolera y a bira algo normal den comunidad. Pero, si bo tin un tereno cu e meta a wordo otorga pa plantacion, DIP no por bin hay bo persona cu 8 pa 10 cas y personanan ta paga huur of pa coriente riba un tereno cu su meta no ta destina pa esey.

Pa regla DIP lo scirbi e persona aki un carta. Ta bon pa pone e enfasis, cu DIP no ta sali cu e intencion pa kita of perhudica ningun persona. E persona lo haya un carta si specificando e iregularidad cu ta tumando lugar riba e tereno. Importante pa menciona si e persona tin u tereno, y e no ta pagando, esaki sigur lo wordo kita conforme cu ley ta describe. DIP no ta para responsabel pa ningun iregularidad si tin personanan cu ta biba riba un tereno destina pa plantacion y tin un combenio cu e dono mes di e tereno. DIP ta eherece nan trabou, y nos peticion ta simpel. Si bo persona a wordo otorga un tereno pa plantacion, lage keda destina pa cu esaki y no bay haci ningun otro meta cu e tereno. No pone cas, negoshi y nada illegal riba e tereno.

Un otro punto cu ta presenta na DIP ta, cu varios reclamo ta drenta cu e hendenan no tin cas, y na momento cu DIP bay controla, nos ta topa cu e personan cu ta habita den e casnan, no ta ni inscribe na Aruba. Varios di nan ta illegal riba nos isla. Un situacion na unda cu DIP mester invulcra otro departamentonan pa presenta na sitio, considerando e aspecto humano. Ta bon pa menciona, cu DIP no ta jega ontruim di biaha. DIP ta tuma e aspecto humano hopi serio den consideracion prome cu actua. Alaves nos ta pidi advies di Sociale Zaken y algun otro departamentonan relaciona cu e situacion peculiar cu ta presenta. DIP tin pasenchi y nos meta principal ta pa mantene orden y aplica ley, y na final duna cada persona e tempo necesario conforme cu ley pa nan busca un otro hogar. Na final, e doño mester kita tur cos riba e tereno y mantene esaki pa plantacion of pa locual el a wordo otorga.

Un di DIP su problemanan mas grandi ta e hecho ta cu pueblo mester comprende, no pasobra den pasado a tolera, esaki ta nifica cu nos mester tolera y cosnan mester keda asina. Awor aki tin un maneho nobo, y DIP lo percura pa tin orden. Si bo tereno a wordo otorga pa bo construi un cas pa bo tin un hogar, of pa construi un negoshi, hasta pa plantacion, esaki mester keda pa locual el a wordo otroga. Den bo contract ta para hopi cla kico por y kico no por. DIP kier pone un enfasis pa tur persona cu ta wordo otorga un tereno, pa nan sigui tur cos conforme ley, pa mañan nan no haya problema y cu DIP mester actua contra nan. Tur hende tin e libertad pa ricibi un tereno, pero na final, tur hende mester cumpli cu regla.

Comments

comments