DIP hunto cu gobierno a bin cu maneho nobo den otorgamento di tereno

Enberdad na 2001-2002, cu cambio di gobierno e tempo ey, mescos cu aworaki, no tin no tin consistencia riba e maneho den gobierno. E problema di otorgamento di tereno ta grandi, e lista ta hopi grandi siendo cu e hende no sa ki dia nan lo haya nan tereno en caso nan lo por a haya.Sr. Errol Shak Sjie, di Management Team di DIP ta amplia mas.

A base di esaki a bin un maneho nobo, mas streng y tambe lo a inventarisa e terenonan tambe cuanto tereno lo por wordo duna pa aña. Hunto cu esey, a haci posibel cu por yega na alcansa un parti grandi den e retraso cu tin di e tempo ey.

Awor cu e gobierno anterior atrobe lo tabata tin un revision recientemente , caminda cu Team di DIP a ripara un situacion atrobe unda no tin maneho, ni claridad y e proceso di otorgamento di terenonan tambe a stanca, siendo 400 pa 600 tereno pa aña. E cifranan di ultimo añanna, a duna entre 120 cu 190. Esaki kiermen un caida den e otorgamento di tereno pa construccionnan di cas, segun Sr. Errol Sjak.

Actualmente hunto cu e actual Minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber a inicia e proceso atrobe, pa motibo cu un gobierno mester ta integro y transparente mester fiha un maneho pa haci posibel pa sa kico ta e proceso y duna e informacion pa tur hende por haya sa kico ta sosodiendo.

E maneho nobo a wordo publica riba e website y ta trahando conforme cu e maneho y e criterionan, unda a inventarisa e peticion y terenonan, pa e otorgamento por tuma luga den un forma sistematico y tambe consecuentemente por saca mas cantidad di terenonan anualmente y duna un solucion definitivo riba e tema aki.

Ainda lo tin un calculacion di mas o menos 12 mil solicitud habri cu peticion di tereno y esaki lo ta den estudio. Ariba esaki tin un discusion habri tambe rond di e Ministernan unda lo wordo fiha e tamaño di e terenonan cu lo bay otorga y e punto aki tambe lo ta cera den e criterionan nobo. Antes pa a haya un tereno, bo mester a construi un 20% pero cu awor aki esun cu lo haya e tereno ta obliga di construi de un 30% di tereno cu lo wordo otorga y door di e demanda lo bay proyecta terenonan cu tamaño mas chikito, match e tereno cu e grandura di e cas pa asina por cumpli den miho manera cu e demanda. Fuera di esey, lo stimula construccion na halto, tanto den forma individual pero tambe den forma di proyectonan den formanan halto. Tin diferente sistema pa cubri e demanda, no solamente pa otorga tereno pero tambe pa cumpli y coopera cu Fcca, fondonan di pension y intencion ta pa lanta fundacionnan pa haya cas affordable, segun Sr. Errol Shak Sjie, di e Management Team di DIP.

