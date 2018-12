DIP a haci entrega di carta di pre reservacion na 250 famia

Prome cu e aña conclui, e tercer grupo di personanan a ricibi nan carta di pre reservacion diamars atardi na Directie Infrastructuur en Planning (DIP). Door di e hecho cu tin gran cantidad di hende ta warda pa construi nan cas, Minister encaraga cu Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Otmar Oduber ta recorda cu ta importante pa un y tur cu tin e oportunidad aworaki cu tin un ‘time frame’ mara na cada fase di locual cu mester cumpli cun’e.

‘DIP ta un departamento unda cu tabatin y sigur keto bay tin hopi critica riba dje y nos ta consciente di esaki. E consciencia aki mes ta pone cu kier mehora mas aun e servicio cu ta duna na comunidad di Aruba. A base di tin un maneho transparente cu a cuminsa cu ne na inicio di e aña cual lo pone cu poco poco lo yega na e meta aki.

E maneho nobo aki ta encera reglanan cu a publica di condicionnan pa un persona haya tereno pa traha su cas, pero tambe reglanan pa loke ta trata terenonan comercial.’

Minister Oduber a enfatisa cu e reglanan aki ta hopi importante pa tur hende ta na altura di dje. ‘E unico hende cu por kita e soño for di boso pa tin boso cas, ta boso mes si no cumpli cu e reglanan cu tin!’

Manera cu a menciona anteriormente diamars un grupo di 250 hende ta ricibi e oportunidad pa construi nan cas, banda di dos otro grupo cu durante e aña a ricibi e oportunidad aki. Sumando na mas cu 900 famia cu a haya e oportunidad di tin nan hogar.

E proceso a inicia cu famianan wardando (cu peticion) for di añanan 1993 y a actualisa e lista aworaki na peticionnan te cu aña 2005. Otro aña DIP lo dedica na e grupo di peticionnan di 2006 pa 2010. Asina poco poco ta actualisa e lista segun esunnan cu mas tabata warda, conforme e regla First In First Out (FIFO).

