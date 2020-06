DIP a constata di varios construccionnan bayendo for di man na Savaneta y lo tuma paso

Director di DIP Sr Haime Croes a toca e tema di construccion di acomodacion y kiebro di naturalesa, nos ta bayendo riba un desaroyo hopi positivo unda for di sr Schwengle a lanta un fundacion cu ta positivo tur ora. Tur e fundacionnan cu ta lanta como bienestar di nos naturalesa nos ta aplaudinan, debi cu nan lo yuda nos controla y no por lubida cu DIP su cantidad di hendenan pa controla ta hopi poco, si nan por yuda nos controla cosnan cu no ta bay bon den nan mundo y pa nos e ta bon bini y nos por haya mas informacion y manera pa wak di loke ta pasando.

Enberdad ta papiando di un proyecto banda di lama for di 2009 bay ariba a cumpra un cas y a haci esaki na un restaurant y a bay riba awa y cual ta ilegal y den e caso aki varios carta a bay cerca di e señora cu ta doño di tereno, den transcurso di añanan cu a pasa tambe e proyecto aki a haya sosten di minister raad for di 2009 bay ariba. Minister raad a haya esaki un bon proyecto pa desaroyo turistico y abase di e MB automaticamente a haya un luz berde pa legalisa e proyecto, manera nos tur sa bungalow no tin mucho riba awa. Door cu nos a hereda hopi acomodacion tur parti rond Aruba a bin introduci capsnan pa no laga e desaroyo aki bay for di man, y den e caso aki for di 2009 den area Savaneta e tempo ey tabata un parti residencial y a haya mas peticion pa bungalow y abase di esaki a trece un cap y a bay bek na e ROP di 2009 y a pone e posibilidad pa e bungalow riba awa y e ROP a hinca mas berde di loke no tabata tin y mes momento a capta cantidad cu tin. Den e area di Savaneta tin 3 region, e señora cu tin na Savaneta cu habitantenan tin problema cune abase di ROP e mag di traha 15 inclui e 6 cu e tin caba, banda di esaki tin potencial pa 10 y un tiki mas leu tin potencial pa 8, esaki no kermen cu tin caba pero cu posibilidad cu por tin den e bario ey. Abase di esaki e señora a bay abase di e ROP y den e caso aki ROPV tin procedura tambe cu mester cana, y door cu ta un proyecto comercial automaticamente mester bay pa un opcion y e señora a skirbi loke e kier haci y asina a haya un opcion pa traha e luga segun ley, y pa e trahe segun ley mester entrega 3 documento y e medio di ambiente mester wordo demostra cu e ta keda protehi cu bo no ta haci daño na lama. Pa bo yega na rekesitonan aki mester paga aspectonan financiero social y asina tin cu firma un overeenkomst y presenta un presentacion y tur e momento ey ainda no mag di construi te ora cu e pasa notario bo mag sr Croes a menciona. Tur loke ta pasando awor aki den construccion no mag, bo mester haya bo aspectonan di notario pa construi e notario ta e unico muestra cu ta duna e opcion di e grandura di e tereno cu ba haya.

