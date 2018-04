Diosdado Cabello ta perde caso di difamacion contra The Wall Street Journal

CARACAS/NEW YORK- E number dos di chavismo, Diosdado Cabello, a perde e di dos rondo di e bataya huridico contra di e corant Mericano The Wall Street Journal. Cabello a demanda e corant pa un reportahe cu ta vincula Cabello cu narcotrafico y e cartel de los Soles na Venezuela.

E Corte di Apelacion di Merca a nenga e demanda di apelacion cu e lider Chavista a entrega. E decision hudicial na fabor di e diario ta bin despues di ocho luna despues di cu’n tribunal federal di New York desestima e demanda cu Cabello a entrega pa “difamacion”.

E articulo, cu a lanta e furio di e politico Venezolano, a wordo publica na Mei 2015 y a revela cu Cabello tabata wordo investiga na Merca pa trafico di droga y labamento di activo. Incluso, un fuente di Departamento di Husticia lo a yam’e “e hefe di e Cartel”.

Cabello a argumenta den e demanda cu e articulo titula “Funcionarionan Venezolano sospechoso di comberti e pais den un centro global di cocaina”, tabata contene acusacionnan falso y difamatorio”, pa cual e tabata pidi un compensacion.

Pa e ex presidente di e Asamblea Nacional di Venezuela, e articulo ta forma parti di un campaña mediatico den su contra pa daña imagen di e gobierno Chavista, cu ta inclui otro publicacion similar den e corant ABC.

Cabello no a menciona e fayo di e Corte di Apelacion, pero diaranson el a bisa cu Merca y Colombia no tin moral pa yama Venezuela “narcoestado”.

“No por ta cu Colombia loke e ta haci ta sembra puro droga y e shete basenan militar Mericano instala eynan ta cuida e cosecha pasobra cu nan ta socio. Y despues nan ta bin bisa cu Venezuela ta un narcoestado. Stop di ta dos cara, Juan Manuel Santos”, el a bisa durante su programa semanal “Con el Mazo Dando”.

Comments

comments