Dios ta pordona tur pecador cu arepenti di berdad

Casonan di abuso ta hopi den noticia den ultimo dianan. Pastoor Jairo Maduro ta amplia ariba e topico delicado aki.

E ta algo masha lamentabel, ta algo profundamente tristo, manera cu a mira den e ultimo dianan aki. Esey ta tumando luga hopi na Aruba, e ta tumando luga tur caminda. E ta pasando tur caminda y no por tapa solo cu’n dede, mirando cu e ta tumando luga den iglesia tambe.

Ley tin cu cana su caminda, pa esun cu ta responsabel paga pa su hecho. E hende cu comete un crimen, no ta mira cara di Dios. Pero mientras cu e hende ta na bida ainda, e por arepenti profundamente. Iglesia no ta aproba esey. Papa Fransisco su man no ta tembla pa saca hasta cardinalnan afo ora ora casonan asina tuma luga.

Tin hopi crisis tumando luga den famia, casonan di incest tambe. Ta bibando den un sociedad unda cu balornan humano ta cay atras. Internet, social media y medionan di comunicacion no ta aporta na esaki, ora di mira cierto programanan pa incita cu otro pa borota cu otro. Famia cu famia ta pleita cu otro pa diferente motibo.

Iglesia ta purba haci di su banda, pero tur hende mester sinti nan como yiu di Dios. Tur hende kier haci’e bon. Tur hende tin e potecional pa haci asina tanto cos bon. Nos tin e potencial di eleva e balornan atrobe, amor den famia. Hopi cos a cay atras y nos no ta end up solamente den abuso sexual contra mucho, pero tambe violencia domestico. Pero e parti di adiccion, bebida, droga, etc. Pader Jairo ta pensa cu iglesia, tur esunnan cu por, mester bin hunto pa cuminsa duna anochi di formacion, den centro di barionan, cu ta hopi biaha ta para bashi y cera. Por duna formacion ariba bida di famia. Pa famianan no bay perdi, pa cosnan asina no tuma luga. Tin hopi cos cu ta wordo haci.

Profeta Joel ta bisa den Testament Bieu ta bisa: “Bini bek awo cu bo por ainda”. Nos pica y miseria ta asina grandi, pero nos ta dilanti di un Dios cu kier lanta y restaura nos. Hesus semper a cana mei mei di e pecadonan, cu e intencion di trece nan bek. E storia di Zakeo, cu ta un ladron. Mateo, cu a cambia su bida. E muhe gara den adulterio, el a restaura su dignidad. Otronan cu piedra den man, ta cla pa bent’e abao. Nos ta dilanti di un Dios cu ta spera ariba nos, pero cu ta warda ariba nos libertad. Pero mester keda reza, segun pader Jairo, di parokia di Santa Cruz.

