DIMP tin bista riba negoshinan di fia placa y otronan cu no ta registra

E informacion di negoshinan ilegal Departamento di Impuesto di Aruba (DIMP) ta haya for di su trahadonan, pero tambe di personanan cu sa haci denuncia na e departamento.

Directora di DIMP Luenne Pieters a splica cu esaki no ta cos di awo. Pa algn aña caba nan a bin ta haya informacion pero durante e pandemia, e kehonan a bira mas hopi. Ta papia di weganan di placa, loansharkcs, unda cu ta fia placa na ciudadanonan na un interes hopi halto di 12 of 20%.

Ta trata aki di negoshinan cu no ta registra na DIMP, nan no ta cay bou di supervision di Banco Central. Ta nota e cosnan aki debi cu tin hopi transaccion di placanan cash. Pero ora cu atende cu nan, no ta haya ningun reaccion. Sea ta sconde of no ta atende email. E departamentonan cu mester atende cu nan, den practica, tin hopi problem pa atende cu e persona- of negoshinan aki, Pieters a bisa.

Si un persona ta participa of bira cara pa e tipo di negoshinan aki, nan tambe ta responsabel pa e no cumplimento pasobra no ta duna informacion na e instancianan cu mester controla. Tin keho riba e problema aki, pero ta e ciudadanonan mes ta crea e problema door di promove of acept’e. “E tipo di negoshinan aki ta aceptabel sin an ta registr of ta cumpli cu nan impuesto,” e directora a splica.

E ta crea un otro problema tambe pasobra hopi hende ta fia placa y despues no por paga e placa bek. Ta keda paga interes y e pago di prestamo mes no por haci. E ta sugeri e ciudadano pa evita e tipo di weganan aki, cu por resulta den problema financiero grandi pa famia. Ademas cu e no ta negoshinan cu no ta contribui cu impuesto. “Nos tin bista riba nan.”

DIMP no ta strona ningun hende di habri negoshi, pero mester sigui reglanan. Tin incentivo pa e tipo di negoshinan aki cu ta cay bou comerciantenan chikito. Tin areglonan pa esnan cu ta haci cabey, hunya of otro side job. Si bo entrada ta menos cu 84 mil florin pa aña, no mester paga BBO.

