DIMP ta pidi pa paga na tempo: Plachi 2020 lo wordo uza pa 2021 a base di decreto ministerial

E ministeriele beschikking pa loke ta trata e plachi di number 2020 cu nos tur lo core cu ne den 2021 ta wordo regla cu departamento di legislacion, caminda cu por medio di un decreto ministerial esaki ta bay wordo enforsa pa ley. Ora di debati y haci pregunta tocante leynan formal, ta importante pa nos sa e diferencia entre leynan cu nos conoce na Aruba.

Un ley cu ta regla pago di impuesto, un ley cu ta regla multa, ta den un lands verordening cual ta un formele wet cu tin cu cana su caminda formal tambe den parlamento si acaso kier haci cambio den esaki. Ora ta papia di plachi di number 2020 cu ta wordo permiti pa core cu ne den 2021, esey ta den un decreto ministerial den un ‘lagere orde’ caminda cu esaki no lo mester pasa parlamento pa tin aprobacion pa esaki sosode. Ta regla tambe kico mag y kico no mag den un decreto ministerial, y kico lo mester bay via landsverordening, den e caso aki si ta trata multa di incumplimento.

Semper si tin un deseo pa cambia un multa of tarifa, esey por pasa pero lo mester bay parlamento prome. DIMP ta inicia esaki hunto cu minister anto e ta cuminsa cana su caminda. “Nos a scucha tambe for di parlamento y e pago di cuater pago mi ta kere ta algo cu parlamento tabata mira cu ta mas factibel. Nos a pone man na obra cu e idea eynan, y aworaki e pago parcial ta posibel, no ta nada diferente cu mas cu cuater pago,” segun directora di DIMP Luenne Gomez-Pieters.

Cu esey ta duna espacio na esnan cu no tin entrada, of tin entrada limita pa motibo di e crisis. E lo ta productivo mirando cu e cliente por paga online, por bin paga den salanan tambe cumpliendo cu tu protocol.

Ta pidi comunidad pa no warda te ultimo momento pa cuminsa haci pago na vehiculo di impuesto awor cu esaki ya caba ta posibel, pa despues na Februari e no cay duro financieramente.

