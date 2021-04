DIMP preparando pa habri pa publico pero no manera antes mas

Departamento di Impuesto poco-poco mester cuminsa bay bek na e servicio personal di antes, pero na mesun momento esaki no por ta manera antes, esta cu e fluho grandi di clientenan cu DIMP tabata ricibi.

Meverly Romano den un declaracion a splica si antes nan tin e salanan pa ricibi rond di 200 cliente, awendia por tin solamente 22 persona hunto na mesun momento den e sala. “E cambio tabata hopi drastico den henter e edificio. Atende cu publico ta bira un tiki diferente aworaki. Tin hopi demanda di clientenan cu kier haci un cita pa nan asuntonan di belasting. No a logra habri e parti aki ainda. Pero pronto lo anuncia e fecha di servicio personal. No manera antes pero solamente via di cita.” Tur esaki ta pa evita aglomeracion den sala cu yen di hende sperando. “E sistema bieu nos no ta bay na e parti ey mas.”

Paden tin instruccion cual asiento por wordo uza of no, p’asina cumpli cu e regla di distanciamento social.

No tin un fecha ainda riba cual ta cuminsa atende ciudadanonan personalmente, ya cu mester haci algun adaptacion interno prome y finalisa cu e sistema di haci cita pa haya servicio.

El a splica cu nan ta hibando un maneho pa poco-poco brinda mayoria di servicio via di cita. Un parti di esaki ta tumando luga caba di e forma aki, unda cu e cliente ta haci e cita online. E ta funciona hopi bon y e clientenan a cuminsa custumbra cu e sistema di cita. E ta un sistema hopi eficiente, Romano a bisa.

Aworaki, el a recorda, cu ta ricibi pago cash solamente na Camacuri y pa esnan di 60+ cu no ta comerciante. Tambe e ta valido pa e personanan cu ta ricibi bijstand. Tur otro mester paga cu debitcard.

