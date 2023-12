Departamento di Impuesto (DIMP) ta participa cu por cuminsa entrega e peticion “Verzoek vermindering loon” di aña 2024. Esaki ta conta pa tur persona cu ta un empleado. E empleado ta haci un peticion na Departamento di Impuesto, pa e por paga menos loonbelasting via su salario.

Salario anual di empleado

Na comienso di aña of ora un empleado drenta den servicio, e doño di trabou tin cu calcula su salario anual (zuiver voljaarsloon). A base di e salario anual, e doño di trabou ta calcula cuanto loonbelasting e empleado mester paga den un aña. Normalmente e doño di trabou no ta tene cuenta cu e gastonan personal di e empleado. Sinembargo, un empleado tin e oportunidad pa haci un peticion pa reduci su salario anual cu e gastonan personal. Di e forma aki e empleado ta paga menos loonbelasting y asina ricibi mas placa den su man cada bes cu e cobra su salario durante aña.

E condicionnan

Tin condicionnan valido ora ta desea di haya reduccion di e salario anual. E empleado lo por bin na remarca ora e y/of su casa tin gasto di interes di por ehempel un fianza personal y/of hipoteca. Tambe ta posibel pa haci peticion si e empleado y/of su casa ta pagando un fianza pa estudio. No ta consehabel pa pidi reduccion di e salario anual, si e empleado y/of su casa tin otro entradanan cu no ta salario.

Alabes e siguiente condicionnan ta aplicabel:

– E empleado a entrega e declaracion di inkomstenbelasting 2022.

– E empleado y/of su casa no tin debe di impuesto of tin un areglo di pago pa debe di impuesto. – Si e empleado y/of su casa tin propiedad inmobil (p.e. un cas), e propiedad aki mester ta registra pa grondbelasting.

Haci un peticion

Pa reduci e salario anual, e empleado mester haci un peticion na Departamento di Impuesto. Esaki no ta obligatorio. E peticion yama “Verzoek vermindering loon” y e formulario ta disponibel riba impuesto.aw. Mester yena y firma e peticion y agrega e compronbantenan manera informacion di salario y otro entradanan, carta di interes di banco of otro instituto financiero. Ora e documentonan ta cla, ta haci un scan di nan tur pa por entrega e peticion den forma digital.

Riba e pagina principal di impuesto.aw, ta click riba “Digitale formulieren”, despues scoge “Vermindering loon” y sigui e instruccionnan. Mester remarca cu no ta posibel pa entrega e peticion den forma di hardcopy.

Decision di Inspector

Inspector di impuesto lo controla e documentonan y tuma un decision pa medio di un “beschikking”. E empleado lo ricibi e “beschikking” y lo entrega esaki na su doño di trabou, kende lo ehecuta esaki den su payroll.

Reduccion di salario anual NO ta nifica cu e empleado ta bay ricibi menos salario. E ta nifica cu e empleado lo bay paga menos loonbelasting durante aña 2024 y asina ricibi un suma poco mas halto den su man cada bes cu e cobra su salario.

Pa informacion mas detaya, por consulta e website di Departamento di Impuesto Vermindering loon | Departamento di Impuesto