DIMP: “Nos ta atende cu negoshinan cu ta opera na un manera ilegal”

Luenne Gomez-Pieters, directora di Departamento di Impuesto ta bisa cu awor cu nos ta drentando fin di aña, semper DIMP ta pidi nan departamentonan riba un estado di cuenta di kico ta loke nan productie ta den ultimo aña. For di FIOT mes nan tin casi un 32 investigacion cu a bin. Riba www.impuesto.aw tin un categoria unda por meld fraude.

Riba Facebook tin hopi keho cu por ehempel tin yen hende ta haci negoshi riba Facebook, riba Vraag en Aanbod y DIMP no ta haci nada. “Corda cu nos tin wowo y orea riba caya pero nos ciudadanonan tambe por entrega un click, di esakinan tin 32 investigacion cu a wordo haci ultimo aña, a resulta na un correctie di 8.2 miyon, multanan di 200 mil florin, y aanslagen 500 mil florin”, segun sra. Gomez -Pieters.

Cu e crisis aki sigur hopi cos a bini na superficie pasobra DIMP tabata sa caba por ehempel tin hopi hende cu ta haci negoshi sin registra. Si bo mira algo cu no ta klop, semper ta bon pa meld na Impuesto. “Si bo raporta cerca nos, e ta nos deber como departamento di impuesto pa tuma esey tambe na serio y cuminsa un investigacion na unda mester. Pa asina nos logra pa tur hende cu mester paga impuesto paga esaki. Y esnan cu ta haci e na un manera ilegal ta haya nan mes cu multa grandi, esey ta e manera cu nos ta reforsa cu nan ta cuminsa draai ‘with the program’, segun sra. Gomez-Pieters.

Pues DIMP ta haci e controlnan aki pero no ta tur ora nan por Sali bisa cu nan a bay tal caminda y haci un inval na tal cas, pasobra cu investigacion mester tin su espacio pa por cana. “Pero di berdad nos ta atende, dus si bo wak e sumanan cu no ta wordo declara, negoshinan cu no ta existi of no ta registra, negoshinan cu ta opera na un manera ilegal, nos ta atende cu nan”, segun e directora ta splica. Aworaki den e crisis, tur esaki a bini na superficie.

Ora un crisis dal un pais, nos tur kier un ayudo di gobierno, pero nos nunca a cumpli cu prima social, BBO, of loonbelasting. Anto ora nos a cuminsa e trayectorio aki di fase, loonsubsidi y mkb, a pone berdad como exigencia cu companianan mester ta registra na Svb per 15 maart por ehempel. A haya companianan cu a bisa cu nan a lubida di inscribi nan mes of lubida di inscribi trahado, of cu no tabata sa cu mester a inscribi. Awor cu nos a ‘reset’ como pais cu nos tin cu cuminsa di nobo basicamente cu nos economia, segun DIMP, mester cuminsa realisa cu e tipo di practicanan aki no ta beneficia nos, pasobra e ta bini bek.

“Si bo no contribui, e no ta pa mi, bo no ta haci ami of minister un fabor, bo ta haci e pa bo mes y Aruba, pasobra despues si algo mester pasa ta for di e fondonan di impuesto gobierno tin pa por yuda su ciudadanonan”, segun sra. Gomez-Pieters.

Berdad Aruba su impuesto ta un di esunnan di mas halto rond mundo, pero nos mester cambia esaki por medio di ley si nos ta haya e percentagenan ta mucho halto, nos tin cu bay e ora parlamento y cambi’e segun sra. Gomez-Pieters. Pero di otro banda ta urgi ciudadanonan pa cumpli cu nan deber fiscal pa asina gobierno haya fondo pa inverti den renobacion di scolnan, studie lening, pension cu ta wordo paga of careteranan cu mester wordo drecha.

“Hopi biaha nos no ta den e programa politico pero nos mester sa si cu nos contribucion ultimamente ta loke ta funda tur otro proyecto cu nos mes ta beneficia di dje”, segun sra. Gomez-Pieters.

