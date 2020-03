DIMP: Ningun empleado tin COVID-19

Dia 18 di maart 2020, un rumor infunda a cuminsa circula via Whatsapp, na unda ta alega cu tin contagio di Coronavirus den Departamento di Impuesto (DIMP) y unda lo implementa cuarentena absoluto riba e organisacion. Departamento di Impuesto ta lamenta y refuta esaki completamente.

Nos ta consciente cu COVID-19 por afecta un colega, cliente y/of partner strategico, sea ta den e facilidadnan di Departamento di Impuesto of cualkier otro sitio riba nos isla. Maneho di Departamento di Impuesto ta funda riba prevencion di propagacion di COVID-19 y ta tuma esaki hopi na serio. Departamento di Impuesto ta sigui e protocol estableci pa Gobierno di Aruba y pro-activamente a tuma pasonan preventivo, manera manda personanan di risico halto cas pa keda den cuarentena. Na ningun momento esaki ta implica contraccion of transmision di e virus en cuestion.

Nos prioridad como Departamento di Impuesto ta ehecuta e leynan di impuesto di nos pais y tambe como dunado di trabao, cuida semper e bienestar, salud y derecho di privacidad di cada empleado.

Gerencia di Departamento di Impuesto ta lamenta e alegacionnan falso cu ta circulando. Esakinan ta genera panico, miedo y desconfiansa innecesario entre e coleganan y e contribuyentenan.

Departamento di Impuesto ta un organisacion vital pa Pais Aruba y ta opera bou e principionan di confidencialidad, etica y transparencia segun ley di nos pais ta dicta. Alegacionnan falso no ta wordo tolera y lo wordo investiga inmediatamente.

Por ultimo Departamento di Impuesto ta haci un suplica na comunidad di Aruba pa practica recomendacion di prevencion di Coronavirus y tambe sigui nos pagina di Facebook of bishita www.impuesto.aw pa informacion veridico encuanto e desaroyonan relaciona cu COVID-19.

Comments

comments