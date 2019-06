DIMP kier stimula e contribuyente pa cumpli cu su pagonan di BBO

For di 2018, Departamento di Impuesto a cuminsa na update su sistema, unda cu esun cu ta paga BBO laat, ta haya un naheffing, pa cual Sra. mr. Luenne Gomes – Pietersz, directora di DIMP ta splica mas ariba esaki.

Sra. Gomes- Pietersz a cuminsa na bisa cu e intencion no ta pa e negoshinan cera, pero e intencion ta pa traha hunto cu e contribuyente, ya cu kier stimula e contribuyente pa cumpli. Y pa cumpli di un manera boluntario y obligatorio. E cuestion di naheffing y boet, ta sistema pa obliga e contribuyente pa bin cumpli, pasobra cu e no a bin paga loke e mester paga. Na momento cu’n negoshi tin problema financiero, e por geef esaki na DIMP, unda cu tin cierto formularionan cu e negociante por yena, bisando cu e negoshi ta bayendo malo. E ora e invorderaarnan, pro cuminsa traha cierto afspraaknan pa asina sanea e situacion of yuda e contribuyente pa e sanea e situacion di pasado. Den pasado, en berdad, DIMP tabata tin e proceso aki cu tabata sosode manualmente. Awo e proceso aki ta sosode automaticamente.

Es decir, na momento cu e cliente no cumpli, e ta haya un boet/naheffing. Tin un inhaalslag cu ta bezig cun’e, e ta un ley unda cu por bay te 5 aña atras. Ta tene cuenta cu e situacion caminda cu e contribuyente, door cu e tin e presion di cumpli, ta zorg pa cumpli, y ta bay mas suave cu e boetnan. P’esey ta mas suave cu e boetenan.

Ta trahando ariba un concepto di maneho pa wordo aproba door di Minister. Ta wak e pasado berdad, pero ta tene cuenta cu esaki. Si tur luna un cliente ta laat, e ta bira mas pisa pa cumpli cun’e. Lo kier pa bay di un pago obligatorio pa uno boluntario, kier pa e cliente cumpli, pa facilitanan pa nan cumpli y dunando tambe un servicio mas optimal den e caso aki, segun Sra. mr. Luenne Gomes- Pietersz, directora di Departamento di Impuesto.

