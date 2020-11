DIMP: ‘Incentivo Fiscal ta yuda stimula y re-activa nos economia’

Ta asina cu un alivio fiscal a bini na figor entrante 1 di November, 2020. E alivio fiscal number 2, su pensamento su tras ta pa stimula y duna apoyo pa economia cu ta cuminsa activa. Tin 11 punto den e alivio fiscal cu ta duna cierto incentivanan fiscal pa companianan chikito, grandi of mediano cu ta forma parti di nos economia den su totalidad. Pa e comerciante chikito, den punto number dos, tin un areglo cu ta existi caba awor den nos BBO. E areglo pa comerciante chikito ta asina cu ora bo tin un entrada of ganashi di 12 mil florin pa aña bay abao, bo no ta paga BBO, BAVP of BAZV.

“Kico a sosode awor cu e alivio fiscal, nos a hisa e drempel di 12 mil florin pa 84 mil florin. Ya caba nos comerciantenan chikito por aplica. Dus e ta conta pa comerciante chikito cu ta registra na DIMP. Momento cu bo tin menos di 12 florin ta keda mesun cos, dus bo no ta paga BBO mensualmente. Den e areglo stipula bo ta haya 1 aangifte pa aña”, Directora di DIMP, Luenne Gomez-Pieters ta splica.

No ta bay cansa e comerciante chikito cu su declaracion mensual, e ta haya un declaracion na final di aña den December, pa entrega prome cu 15 di Januari. Ora e entrega e declaracion aki, inspecteur ta bay mira si tabata tin ganashi cu a cay bao di 12 mil florin, den e caso di alivio fiscal entrante 2021 e ta bira 84 mil florin, si e cay bao di dje nada no a pasa. Si tin ganashi cu ta pasa 84 mil, DIMP ta cobra e diferencia. Dus nos ta asina cu henter e 84 mil ta wordo belast cu BBO, pero ta solamente e diferencia. Esaki tambe ta poni den ley di BBO. E drempel cu DIMP a hisa na 84 mil ta bay bin via begunstigend beleid, ta trahando riba esaki y lo wordo publica pronto.

Kico ta e motibo tras di areglo pa e comerciante chikito, segun informacion di DIMP tin casi 2,500 comerciante chikito registra cu por haci uzo di e beneficio aki cu a wordo ahusta. “Pasobra ora nos ta mira nos economia ta full plat, mirando cu tur e medidanan cu nos mester a tuma; e lockdown, shelter-in-place y nos ta wak nos economia a bay atras den un manera drasticamente y hopi lihe, aworaki nos mester enfoca riba activa y re-activa economia”, segun sra. Gomez-Pieters. Con bo ta activa economia, segun e directora ta sigui splica: “door di duna incentivonan fiscal, no solamente e loon subsidie y fase cu ta mantene un nivel di entrada cerca nos hendenan den nos comunidad cu nan no ta perde nan trabao. Pasobra e ora bo tin un problema mas grandi como gobierno, un pobresa mucho mas grandi, falta di empleo mucho mas grandi tambe.” Dus e loonsubsidie, fase y MKB uitkering ta yuda pa companianan por sigui draai, pero tambe por mira departamentonan di impuesto rond mundo – y Aruba no ta diferente – ta duna incentivanan fiscal pa asina ey por sostene e economia cu poco poco e ta cuminsa lora.

Aruba su economia ta chikito compara cu otro paisnan

“Nos por haci loke nos por haci, segun nos forza”, sra. Gomez-Pieters ta expresa. E ta sigui bisa cu por ehempel e begroting cu a wordo pasa ayera, bo ta wak cu Aruba su economia ta chikito compara cu otro paisnan grandi manera Canada, Francia y mas, unda nan por haci mucho mas cu e fondonan cu nan tin y por duna mucho mas alivionan fiscal cu di nos. Esaki ta un areglo hopi bon segun DIMP pasobra bo ta wak cu e ta un areglo pa comerciantenan existente, Taxi chauffeurs, Autubus chauffeurs, hendenan cu ta bende pastechi, hende cu ta bende bolo, musiconan cu por ehempel no ta gana mas cu 7,000 florin pa luna. Si bo ta gana mas cu 7,000 mil pa luna, bo no ta un comerciante chikito mas, pero si bo ta gana menos cu esaki bo lo mester registra na DIMP. Por aplica pa e alivio akinan riba 15 di December venidero pa aña 2021. Asina cu inspecteur ta controla tur cos y e areglo aki por wordo aproba pa bo, bo ta drenta den e trayecto y pa December otro aña bo lo haya bo Jaar Aangifte den un manera digital.

Via BoImpuesto – DIMP su plataforma digital – esaki ta wordo otorga y nada ta bay via post mas. Loke si ta importante pa nota cu e comerciante mester tin un administracion, bo mester por ta na altura riba tur ganashi pa luna y wak pa bo tin bo gastonan mensual na ordo, sea bo ta comerciante chikito, grandi of mediano, tur mester tin nan administracion den ordo.

