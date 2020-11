DIMP: ‘Areglo flexibel tambe ta conta pa contribuyentenan individual’

E alivio fiscal recientemente introduci a wordo publica riba Departamento di Impuesto su website www.impuesto.awo, e ta na Hulandes y lo bay pronto na traduci esaki na Papiamento, Spaño y Ingles pa tur contribuyente cu tin negoshi y kier sa kico ta aplicabel pa nan, nan tambe por compronde.

Tin 11 punto den alivio fiscal, cada punto lo mester highlight si e ta bay pa negoshi of personanan individual pasobra tin puntonan menciona den alivio fiscal cu ta aplicabel pa personanan individual.

Por ehempel awor bo por spaar hunto cu bo doño di trabao. Antes Valero tabata tin e mesun cos, un spaarfonds unda reglanan fiscal ta bisa cu e placa mester ta cuater aña largo riba spaarfonds prome cu por haci uzo di dje. Solamente si tin cierto situacionnan bo por haci uzo di e placa por ehempel si ta bay casa of ora un persona fayece etc. Den e pandemia aki DIMP a tuma nota cu hende ta perde trabao prome cu e cuater añanan aki dus si perde trabao un manera of otro, bo por haci uzo di e placa aki sin tin di paga belasting riba e suma cu bo ta saca afo. Esey ta algo cu pagadonan di impuesto individual por haci uzo di dje.

Areglo flexibel tambe ta conta pa contribuyentenan individual caminda tin 3, 6 of 12 luna maximo cu por sera un areglo flexibel si bo ta mira cu bo a perde trabao, tin fase so of tin cu paga grondbelasting por ehempel, DIMP ta conseha pa sera un areglo di pago y no pa warda te cu ultimo momento.

“Si bo warda te na ultimo momento bo ta bay paga dimas eventualmente, pasobra bo tin cu paga rent, multa etc. Dus sera un areglo di pago mas lihe cu ta posibel pa abo tambe tin paz mental.Esey ta un otro incentivo den e alivio fiscal pa nos pagadonan di belasting individual”, segun directora di DIMP, Luenne Gomez-Pieters.

