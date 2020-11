DIMP a reforsa regla di vestuario pa drenta edificio pasobra cosnan tabata ‘bayendo for di man’

DIMP ta aprecia bishita di contribuyentenan ora ta papia di reglanan di cas, por ehempel un dresscode cerca DIMP no tabata algo nobo, mester a reforsa e reglanan existente. Por tuma nota si cu e fluhe di hende bishitando DIMP a baha hopi mirando cu declaracionnan por wordo haci caba Online pa mayoria di hende. “Esey ta un cambio hopi grandi cu departamento di Impuesto a haci, nos ta hopi satisfecho cu e trayectorio akinan”, segun Directora di Departamento di Impuesto [DIMP], Luenne Gomez-Pieters.

Na 2015 ainda, tur luna e comerciante mester a bin para den fila pa haya un stempel, y tur luna mester bolbe bin pa busca formulario y para den otro fila pa paga. Pa DIMP e trayectorio aki ta un logro hopi grandi cu e contribuyente no mester bin fisicamente – si e kier bin e ta wordo yuda cu mil amor pero tin reglanan di cas. No solamente reglanan y protocol cu mester tene nos mes na dje pa evita contagio di Covid19, por ehempel bistimento di tapaboca bisti for di pafo caba, uzo di hand sanitizer, registracion di datos den lista na entrada, y mantene distancia. Mescos ta conta pa comportacion y tambe vestuario. “Nos tabata tin e reglanan aki vigente caba pero nos a mira cu cosnan tabata bay for di man. Ora bo bishita banco of otro departamento di gobierno, e reglanan ta normal.

“Loke nos ta pidi no ta fuera di lo comun, bo mester ta bisti apropiadamente”, e directora ta expresa. Esaki kiermen no short cortico, saya cortico, blusa transparente, paña interior cu ta sali etc. DIMP ta un departamento di gobierno serio, pues ora di bay banco por ehempel bo no ta bay firma un hipoteca den un short cu slof tampoco, mester bisti apropia caminda bo ta bay. “Nos no ta exigi tampoco pa nan bisti manera Pasco mainta, pero bisti gewoon apropia”, segun sra. Gomez-Pieters.

E reaccion di comunidad riba e adaptacion aki di reglanan di cas na DIMP tabata uno mixto pasobra tin hende cu ta bisa cu esaki ta masha bon pasobra berdad a cuminsa mira cu cos tabata bay for di man.

“Nos afdeling di comunicacion sigur a haya nan mes tambe cu algun cliente cu mester a bisa pa bay cas bek cambia paña pasobra te hasta otro hende den sala tabata haya esaki fastioso di con hende ta bin bisti”, segun sra. Gomez-Pieters. DIMP kier percura pa e atmosfera ta agradabel pa nan pero tambe pa contribuyentenan.

Mescos ta conta pa vocabulario, mester papia netjes cu otro y no grita of insulta, mester trata funcionarionan cu respet, y vice versa. No tin mag di filma, bisti pechi, bril di solo, y diferente regla di cas cu ta conta. DIMP a delibera internamente, a papia cu CEA cu ta yuda na porta pa atende cu reglanan manera mester ta, y esaki tambe lo wordo publica riba website di DIMP pa tur hende ta informa sin cu mester wordo irita. “Nos ta tene cuenta cu situacionnan specifico. Si tin un dama na estado cu no por bisti nada otro cu slof, nos no ta bay nenga e dama di drenta manera cu el a yega, e ta un otro situacion”, e directora ta expresa. Si ta un hende grandi por ehempel cu no por bisti un short, no por sak of bisti jeans pa motibo di algun condicion medico, claro no ta bay pidi pa henter su dossier medico pero si ta tuma consideracion cu e situacion. “E mester ta un balans caminda e contribuyente mester sa cu bo ta drenta un departamento respeta, tene bo mes na e reglanan pa tur cos cana netjes. Si bo kier sinta den bo paña interior pa paga impuesto, bo por haci esaki na cas Online”, sra. Gomez-Pieters a conclui.

