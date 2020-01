DIMP a habri diasabra pa paga impuesto di plachi number y ta poco hende a presenta

Durante siman por a tuma nota cu tabata tin rijnan largo di hende na tanto Departamento di Impuesto Camacuri, y tur e MFAnan parti mainta hendenan ta aglomera pa paga nan impuesto di auto. Tin ta logra di paga y tin persona no y ta busca otro dia. Asina mes cu Departamento di impuesto a anuncia cu nan lo habri diasabra 18 Januari for di 8 or di mainta te cu 2 or merdia a habri varios caha pa asina atende cu e grupo grandi cu ta spera esaki no tabata e caso. E trafico na Departamento di Impuesto tabata minino, e clientenan cu a atende cu nan tabata basta tiki compara cu den siman unda bo ta hayabo cu rij largo di hende y cantidad ta reclama cu cos ta slow etc. Awor cu a habri diasabra te cu merdia no a presencia e rij aki y e cantidad grandi di hende. Den siman lo haya tende mas informe for di Departamento di Impuesto.

