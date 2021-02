DIMAS tin atencion pa e preocupacionnan cu ta reina bou di su clientenan

DIMAS a tuma nota di un conferencia di prensa cu a tuma lugar receientemente dilanti di su edificio encuanto diferente topiconan manera: desacuerdonan cu cambionan den ley y maneho di admision pero tambe a adresa algun retonan pa cu producto y servicionan ofreci door di DIMAS.

COVID-19 tabatin un impacto bastante grandi y a bin cu retonan pa tur sector na Aruba incluyendo e sector publico bou cual DIMAS ta resorta. Esaki ta trece cu ne cu tur servicio di DIMAS mescos cu otro departamentonan di gobierno mester a wordo adapta. Tanto DIMAS como otro instancianan cu mester a sigui brinda servicio durante di shelter in place a encontra nan mes cu hopi retonan tanto interno como externo. E retonan aki tin tur atencion di personal di DIMAS y hunto cu e partners ta haciendo e maximo esfuerso pa brinda un mihor servicio na e clientela.

DIMAS lo sigui traha riba mehoracion y eficiancia di proceso hunto cu tur partners envolvi.

DIMAS kier sigui enfoca atrobe ariba e responsabilidad di e peticionario y ta hasi un solicitud urgente na su clientenan pa tuma nota di reglanan aplicabel:

 Solamente entrega peticionnan di permiso cu ta completo y cu documentonan cu no a vense.

 Pago di peticionnan mester wordo paga di e forma indica pa no causa retraso na e proceso

door di cu no por match e pago na e peticion.

 Yena number di telefon y emailadres personal pa asina DIMAS por contacta e cliente si falta

informacion adicional.

 Si ta sinti cu ta wordo perhudica of cu tin fraude tumando lugar por entrega keho via e-

helpdesk Klachten y bay na Ministerio Publico.

DIMAS tin atencion pa cu e retonan menciona y ta trahando continuamente riba e mehoracion di e calidad di su servicio y productonan pa sigui sirbi e comunidad di Aruba.

