DIMAS tin 2500 permiso cla cu no a wordo busca ainda

DIMAS tabata tin un atraso basta grandi desde cu nan a cuminsa cu e programa nobo na september y desde december nan a cuminsa pick up esaki y awo nan ta den fase final. Consecuentemente nan tin hopi contesta ariba peticionnan haci. Actualmente nan tin mas o menos 2500 permiso cla, sin cu nan a wordo busca. Clientenan ta haciendo uzo di e toolnan ariba website di DIMAS. Sra. Kathy Paskel, directora di DIMAS ta splica.

DIMAS ya no bay comunica via telefon of via postkantoor. SI DIMAS tin e email di e cliente, nan lo comunica via email, pa informa e cliente cu e tin algo cla. Pero aworaki DIMAS tin un gran cantidad di peticionnan cu ta cla y di cual cu DIMAS sa cu e no a wordo busca ainda. Nan kier encurasha e clientenan pa sigui e peticion via website. Hinca e CRV aden y asina e ta bisa si e ta ready pa busca y si ta asina por pasa DIMAS busca esaki. E 2500 permisonan cu ta cla sin busca esaki tin su consecuencianan pa e compania. SI e compania haya un bishita y e funcionario cu ta eherce e control ariba e cumplimento di e ley di LTV, ta puntra e persona pa su permiso balido. Banda di e permiso, DIMAS lo duna un carnet tambe na e personanan, cual ta mas facil pa cana cu nan carnet pa mustra autoridad cu nan tin estadia legal na Aruba.

Sra. Paskel a sigui bisa cu DIMAS ta planeando un accion, pa purba reduci e cantidad di permisonan sin busca na un manera masal. Pero dado momento lo pone un deadline pa pasa busca e permiso. Asina pone un poco presion pa e personanan pasa busca e documento. Si e ta un negacion, e cliente pro lesa kico e ta y asina e cliente por haci uzo di su derecho si e ta kere cu e por apela.

Tambe Sra. Kathy Paskel a sigui bisa cu DIMAS ta trahando cu autoridadnan, ya cu nan ta cay aworaki bou di un solo ministerio. DIMAS ta solamente pa e parti di admision, pero nan no ta los di e otro partinan di e cadena, dus e parti di Warda Nos Costa, IASA haya informacion, ta e parti esencial di e comunicacion cu nan tin en cadena. Aworaki ta bira mas moderno, pa haci e intercambio di informacion na formanan digital. Pero prome cu esey caba, tabata tin convenant cu otro, ariba ki periodo ta intercambia informacion. Awo cu e medionan tecnologico cu ta existi esaki ta bira mas facil. Ainda DIMAS ta haci intercambio di informacion, pero si Sra. Kathy Paskel,directora di DIMAS ta kere cu tin espacio pa mehoracion.

