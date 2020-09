DIMAS ta splica proceso di restitucion

Restitucion ta significa cu e cliente por haya (un parti di) e gastonan haci pa su peticion di permiso. Na DIMAS nos ta conoce e resititucion di e waarborgsom (deposito) y e restitucion di leges (tarifanan). Durante di e ultimo lunanan aki hopi cliente a ricibi un carta indicando cu nan por ricibi un restitucion di un di e sumanan paga.

Pakico ta pidi restitucion?

Tin diferente motibonan pakico un persona lo pidi un restitucion di “waarborgsom” nos lo sumanan akinan:

 E persona ta abandona Aruba definitivo;

 E persona a obtene nacionalidad Hulandes;

 E peticion a wordo nenga y e persona no ta na Aruba;

 E peticionario doño di e permiso a fayece;

 E persona ta obtene e status “ van rechtswege” / admisibel pa ley

 E persona a obtene su permiso di “firma liber”;

 E peticion a wordo retira/hala atras door di e peticionario/garante;

 E peticionario lo wordo deporta pa GNC.

 E peticionario a paga den pasado un deposito caba y a bolbe paga

atrobe (paga 2 biaha e suma di deposito)

Motibonan pa cual un persona por pidi un restitucion di e “leges” paga ta:

 E peticion a wordo retira/hala atras door di e peticionario/garante;

 E peticion a wordo nenga;

 Pago di un suma erroneo;

Con por pidi restitucion?

E persona cu ta desea di pidi restitucion sea di e deposito of di e tarifa paga por haci esaki mediante di e formularionan “Restitutie Waarborgsom of Restitutie Leges” riba nos e-helpdesk.

Kico ta e rekisitonan necesario pa e peticion di restitucion?

E rekisitonan ta depende completamente di e motibo pa cual un persona ta pidi un restitucion di e tarifa of di e deposito. Ta importante na momento cu e persona yena e formulario di restitucion pa e kies e motibo cu ta aplicabel den su situacion y agrega e documentonan rekeri segun e motibo. Den

caso cu un tercera persona ta haci e aplicacion di restitucion, mester agrega un carta di apoderacion firma door di e doño di e recibo, e nomber ariba e recibo, si ta menor di edad e mayor(nan) lo tin cu firma e carta pa e apoderado.

Despues cu DIMAS ricibi e peticion di restitucion DIMAS lo bay evalua esaki, si e peticion ta completo esaki lo wordo honra. E cliente lo ricibi un “restitutiebrief” un carta via postkantoor cu ta indica cu e cliente tin derecho riba restitucion sea di e deposito (waarborgsom) of e tarifa (leges).

Con ta sigui despues cu cliente ricibi un “restitutiebrief”?

Den e restitutiebrief DIMAS ta splica e cliente kico ta e pasonan cu e lo tin di sigui pa asina por ricibi e restitucion di su placa.

Ta importante pa e cliente tene cuenta cu ne cu no ta DIMAS ta esun cu lo transferi e placa bek pa e cliente sino Departamento di Finansas.

Pa Departamento di Finansas por haci esaki debidamente mester entrega hunto cu e carta original di restitucion di DIMAS e siguiente documentonan conforme nan maneho:

 Comprobante original di e pago(nan) haci;

 Identificacion valido (di e peticionario, apoderado “gemachtigde”, menor di edad of defunto);

 Number di cuenta bancario local cu ta activo (di e peticionario of di e apoderado);

 Formulario di autorisacion di Departamento di Finansas si ta necesario.

Departamento di Finansas su maneho di pago tin un periodo di 90 dia despues di entrega e documentonan.

Recomendacion di DIMAS

Clientenan cu ta desea di ricibi un restitucion di e tarifa of di nan deposito mester entrega tur e documentonan cu ta rekeri segun nan motibo di pidi e restitucion. Alabes nos ta pidi e clientenan encarecidamente cu si nan ricibi un restitutiebrief mester warda e documento aki bon, pasobra DIMAS lo no duna un duplicado di e carta aki. E restitutiebrief di un peticion lo wordo otorga solamente un biaha na e cliente y pues no por pidi un duplicado. Sin e documentonan ariba menciona e cliente no lo por ricibi su restitucion.

DIMAS ta spera cu clientenan por tuma nota di e informacion di e restitucion pa asina evita cualkier inconveniencia cu por surgi na momento di procesa un peticion di restitucion.

