DIMAS ta presenta e maneho nobo pa solicitud di permiso laboral

Cambionan lo wordo introduci di parti di Ministerio di Labor hunto cu departamento di Dimas y ta keda traha den conhunto riba e parti di solicitud di permisonan di trabou. Lo bin un procedura nobo cu ta bay tuma luga. Sra. Kathy Paskel director di DIMAS ta splica.

Anuncio formal di tur e cambionan ta na caminda ainda, pero un splicacion breve pa un peticion ta cuminsa na DPL , ken ta resorta bou di Minister di Labor y nan ta encarga riba e mercado laboral, unda un doño di trabou ta haci e procedura y ta publica su vacatura caminda cu DPL lo sigui e solicitud aki y keda purba di match esaki cu un local cu por ta disponibel pa e trabou.

Hende local tin preferencia pa haya e trabou na di prome luga, y si tin un local cu e cualidad pa e cargo DPL lo match esaki , y si toch e doño di trabou ta keda insisti pa trece trahado di afo e ora probablemente e solicitud ey ta bay resulta negativo.

E trayecto aki tabata asina anteriormente caba, cu cierto excepcion riba esaki unda cu tin un maneho depende di e tipo di peticion na DIMAS, y esaki ta cay riba un lista di excepcion publica na DPL y esunnan den e lista aki por pasa directamente na DIMAS pa haci e aplicacion pa un permiso di trabou. E lista di rekisitonan ta poni ariba e website di DIMAS.

Un di e documentonan cu Dimas ta pidi ta hustamente e DPL verklaring, esaki solamente den caso cu e hende aki a sali riba e lista di excepcion, den sentido aki e proceso lo keda mesun cos unda e compania cu ta pidi trahado di afo mester pasa na DPL cu ta haci e toetsing prome pa por haya aprobacion.

Lo cual Minister a wordo anuncia ta riba den e termino pa atende cu e peticionnan aki cu ta wordo reduci y Dimas y DPL lo informa sa den un forma rapido con e ta para cu e peticion pa trece un persona di exterior.

Directora di Dimas a anuncia tambe riba esaki cu tur peticion pa prome biaha lo keda wordo atende den 1 luna, y consecuentemente cu esaki den 2 termino hunto por lo general un dunado por haya sa precies den 2 luna si tin un conseho positivo di DPL y Dimas.

Den caso di comerciantenan cu ta bezig pa basta luna caba wardando y nan no ta hayando hende local y tin ok di DPL, Dimas ta splica cu nan a haci cambio den procedura. Loke a acelera ta mas tanto e solicitud di prolongacion di permiso cu ta wordo traha den un termino di 2 siman di tempo por duna un contesta.

Anteriormente e peticionnan aki tabata tin 12 siman di duracion, pero door cu DIMAS a haci cierto cambio y ta bin cu un sistema di trabou mas moderno y cu mas comunicacion cu otro departamentonan tambe e ora nan a informa cu peticionnan aki lo tuma 1 luna so di tempo.

Cliente como dunado di trabou tambe ta bay sinti e cambio aki, unda cu DPL y DIMAS mester a haci e cambionan aki riba e proceso pa e bira mas eficiente cu un contesta lihe. DIMAS ta esun cu ta duna un contesta pa permiso y ta encarga pa tuma e decision pa duna estadia cu posibilidad pa traha y den caso cu e contesta no ta positivo e cliente lo por bay apela esaki, segun Sra. Kathy Paskel, director di DIMAS.

Den un scenario di positief di DPL, no necesariamente lo duna un conseho positivo, ta depende di varios factor manera e.o. si tin un of otro documento falsifica. Den caso cu DPL duna un conseho negativo, DIMAS lo haci sigui e conseho aki.

