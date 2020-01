DIMAS ta introduci procedura transitorio pa pagonan di permiso

DIMAS ta informa tur su clientenan y partners cu entrante dia 15 di januari 2020 lo introduci un otro procedura transitorio pa locual ta trata e orden y forma con clientenan di DIMAS lo tin di cumpli cu nan pago pa productonan di DIMAS.

DIMAS ta innovando y ta den un fase di transicion pa cu e manera con lo ofrece su servicionnan y productonan. Den curso di e promer parti di aña 2020 DIMAS ta bay introduci gradualmente e posibilidad pa su clientenan haci peticionnan online. Publico lo wordo introduci na e portal nobo di DIMAS, cu tur su beneficionan na su debido tempo.

E cambionan mas importante na e momentonan aki pa cliente di DIMAS ta lo siguiente:

Cliente di DIMAS lo por haci su pago di DIMAS solamente cu un “Betaalorder checklist”, esaki ta un orden di pago digital cu DIMAS ta emiti.

E “Betaalorder checklist” ta inclui

– e datos personal di e cliente di DIMAS,

– su number di cliente (CRV), y tambe

– tin un barcode y ta inclui un serie di number (= number di e orden di pago).

Con e procedura transitorio di cancelacion di pagonan di DIMAS lo ta entrante di 15 di januari 2020?

1. Cliente di DIMAS mester traha nan cita online (website www.dimasaruba.aw) pa bin haci su aplicacion.

2. Dia di e cita, e cliente di DIMAS ta presenta na DIMAS, pa haci entrega di su peticion pa e producto di DIMAS (sea cu ta un permiso di estadia of un declaracion di constancia of ta otro) y e cliente di DIMAS ta alabes entrega tur documento cu ta indica cu ta necesario pa por evalua e peticion pa e producto pidi.

3. DIMAS lo emiti na e momento ey un “Betaalorder checklist” na e cliente di DIMAS specificando e suma(nan) cu mester paga, mediante su email adres personal. Ta hopi importante pa e cliente di DIMAS tin su email adres personal corecto y accesibel.

4. Cliente di DIMAS por procede pa haci e pagonan indica riba e “Betaalorder checklist” sea via * Billpayment di Aruba Bank

* Billpayment di Banco di Caribe of

* na un di e oficinanan di DIMP ubica na e MFA-nan unda por paga cu debit card (swipe) solamente.

5. Cliente di DIMAS cu a haci nan pago online of na un MFA cu nan “Betaalorder checklist” dentro maximo 7 dia calendario, no mester presenta un biaha mas na DIMAS pa demostra e comprobante di pago. DIMAS mes lo ricibi un notificacion automatico di e pago realisa pa e cliente di DIMAS y lo percura pa e proceso di evaluacion di e peticion lo sigui cana

6. Cliente di DIMAS cu no percura pa cancela e pago indica riba e “Betaalorder Checklist” dentro di e periodo di maximo 7 dia calendario, lo ricibi un notificacion di e cancelacion/anulacion di

e peticion.

En corto e cambionan cu lo bin na vigor desde 15 di januari 2020 ta lo siguiente:

Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero ta pidi tur cliente encarecidamente pa tene cuenta cu e cambio transitorio menciona aki riba. Den caso cu tin cualkier pregunta por tuma contacto libremente cu DIMAS via di nos pagina di Facebook of e contactformulier riba nos website www.dimasaruba.aw.

