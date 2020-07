DIMAS ta habri fisicamente solamente pa esnan cu no por entrega peticion online

DIMAS ta anuncia cu lo cuminsa atende cu clientenan riba diaranson 22 di juli pero ta solamente pa personanan cu tin un cita pa entrega peticionnan y cu no a entrega nan peticion di forma online caba.

Desde mitar di maart, di e aña aki, DIMAS a bin ta ofrece servicio pa entrega peticion di permiso di forma digital a traves di un formulario online. Nos a ricibi hopi feedback di clientenan unda cu nan a duna di conoce nan experiencianan cu e forma di entrega peticionnan online.

Esaki a conduci cu nos a adapta tanto e formulario, comunicacion y e instruccion pa e cliente con e por introduci su peticion di forma exitoso. Pa algun cliente e forma di entrega peticionnan online ta keda un barera unda cu DIMAS despues di evalua diferente puntonan di atencion a dicidi di habri su portanan pero solamente pa e clientenan cu tin cita pa entrega peticion di permiso cu no a entrega esakinan online riba e dia y e orario di nan cita.

Personanan cu lo acudi na e cita na DIMAS pa entrega peticion mester tene na cuenta cu:

Mester atene nan mes na e medidanan di protocol di sanidad y sigui instruccion duna door di e personal di seguridad.

Distanciamente social y pa e motibo aki ta acepta solamente un persona pa cita, sea ta e persona cu ta haci e peticion of un representante di famia cu autoridad pa representa un mucha. Den caso cu ta trata un famia, lo acepta un solo persona paden.

Mester tin tur documentonan necesario pa nan por entrega nan peticion manera tabata e caso prome cu e crisis di COVID-19 a yega Aruba. Den e caso aki nan lo mester download y print e aanvraagformulier for di riba e website di DIMAS, yena esaki, firme y entreg’e cu tur otro documento rekeri segun e checklist corespondiente.

E personannan cu lo ricibi ayudo personal, ta esnan cu tin cita riba e dia y e orario stipula y cu no a yena e e-form ainda. Personanan cu yega laat na e cita of cu a yena e formulario online caba tampoco lo por drenta.

Mester yega 10 minuut prome cu e cita y lo pasa inspeccion (sanitize man, tuma temperatura, mester trece nan mesun mondkapje). Den caso cu nan temperatura ta halto of no a trece un mondkapje no lo por drenta.

DIMAS lo ta habri solamente pa atende cu e personanan cu no a of por haci e peticion online y pues lo no por atende cu tramitadornan/ consultants. Tramitadornan of consultants por sigui manda e peticionnan online.

E unico servicio cu DIMAS lo bay ofrece pa su clientenan di forma fysico ta e servicio pa entrega e peticionnan riba e dia y orario di e cita solamente pa personanan cu no a entrega e peticion caba di forma online.

DIMAS ta pidi su clientenan pa tene na cuenta cu durante di e cita no por pidi niun otro servicio manera buska permiso, entrega apelacion etc.

Nos ta encurasha tur persona cu por entrega nan peticion online pa sigui haci uzo di e servicio aki pa asina evita aglomeracion di personanan na oficinanan di DIMAS. Tur otro servicio lo continua di forma digital via di e e-helpdesk riba e website di DIMAS www.dimasaruba.aw.

#########################

Comments

comments