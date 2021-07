DIMAS ta felicita Emilane Geerman cu su graduacion

Departamento di Integracion Maneho y Admision di Stranhero ta felicita Emilane Geerman cu e bunita resultado di culminacion di su estudio Bachelor den International Business na Haagse Hogeschool na Hulanda.

Emilane a haci un estudio interno y externo unda cu na prome lugar a midi te na ki grado empleadonan di DIMAS ta identifica nan mes cu e mision y vision di e organisacion y na e otro banda a midi externamente e grado di satisfaccion di clientenan. E tesis final di Emilane su estudio tin e titulo “Who we are Vs. How others see us”. Cu ambos estudio haci Emilane a brinda DIMAS un base di recomendacion extenso pa desaroya un cultura di integracion y aceptacion tanto interno como externo.

Di parti di gerencia y personal di DIMAS nos ta extende un palabra di felicitacion y ta desea Emilane hopi exito y un comienso briyante di su carrera

