DIMAS ta informa cu desde e siman aki lo bay enfoca mas na ofrece su clientenan un permiso multi anual. Clientenan cu a entrega un peticion di permiso caba lo por spera un email for di DIMAS puntrando si ta desea di haci uzo di e posibilidad aki.

Pa ken esaki lo ta interesante y kico lo mester tene cuenta cu ne?

Esnan cu ta bay entrega peticion di permiso lo por pidi esakinan sea direct via di e formulario online cu ta disponibel via di e website di DIMAS of via e portal. Na momento cu haci e peticion di un permiso multi anual e persona lo ricibi un cobransa pa e cantidad di aña di permiso cu e ta aplica pe.

Clientenan cu tin peticion entrega caba y cu ta cay bou di e categorianan cu ta bin na remarke pa un permiso multi anual lo ricibi for di DIMAS un orden di pago pa haci e extra pago aki si ta desea di ricibi un permiso di 2 pa 5 aña.

Cua ta e categorianan cu lo por bin na remarke pa un permiso multi anual? ∙ Personanan cu tin un permiso caba di: director, inversionista, pensionado, persona di confiansa, rentista, sport coach, persona di nacionalidad Hulandes cu permiso laboral; ∙ Esnan cu tin un reunificacion familiar cu di un e personanan cu tin status manera ariba menciona of cu e garante ta un Arubiano nacionalidad Hulandes, e garante ta un persona cu un status di articulo 3 (admisibel pa ley) of e garante tin un firma liber; ∙ Personanan cu tin un permiso di studiante of deportista;

Kico ta e beneficio di un permiso multi anual?

∙ E persona tin mas di 5 permiso caba. Un permiso multi anual di maximo 5 aña lo yude yega na un firma liber sin cu e mester renoba esaki tur aña. Na momento cu e cumpli e 10 aña di tin un permiso e lo por aplica di biaha pa un firma liber.

∙ Un persona di nacionalidad Hulandes cu tin mas di un permiso lo por aplica pa un permiso di maximo 4 aña pa asina e na e di 5 aña e por aplica pa un declaracion di articulo 3 “van rechtswege toegelaten”.

∙ Un persona cu haci peticion di un permiso multi anual na momento di renobacion di e permiso number 2 of mas lo por ricibi te cu 5 aña di permiso y lo no mester renoba esaki tur aña.

Personanan cu tin un peticion den tramite caba y cu nan peticion no a yega na e fase di Advies lo por ricibi pronto for di DIMAS sea un email cu un orden di pago pa haci e pago adicional of un yamada. Na momento cu e pago aki wordo ricibi e peticion lo continua su caminda y e cliente lo ricibi un contesta sea positivo of negativo over di un peticion multi anual.