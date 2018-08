DIMAS ta e instancia encarga pa implementa boet

Trudy Hassell di Migracion Aruba encarga cu Guarda nos Costa ta comenta riba e hecho cu hopi hende ilegal ta wordo haya ta traha den negoshi.

Sra. Hassell ta splica cu e proceso di duna multa na un negoshi ta cuminsa e momento cu Guarda nos Costa bay cu e persona, pasobra e no por a mustra su status legal y tampoco e por a mustra un permiso di trabou valido. Guarda nos Costa ta hiba e persona pa control y por medio di SIRSA saca afo si e persona ta kedando di forma ilegal riba nos isla. Si esaki resulta asina, e persona lo keda deteni, cual ta e proceso normal. Si e persona a wordo haya trahando den un negoshi, e negoshi ey ta esun conforme articulo 24 di e ley, Toelating en Uitzetting, e negoshi ey lo haya un multa. Guarda nos Costa ta e departamento cu ta traha e multa aki, pero no ta esun cu ta ehecut’e. E director di DIMAS tin e autorisacion pa haci e tramitenan di e multa. Casonan di duna multa ta wordo estableci pa cumpli cu e Ordenansa di Toelating en Uitzetting. Esun cu ta duna e multa por ta sea Guarda nos Costa of Cuerpo Policial. Ora e beboetbare feit wordo haci dor di un rechtspersoon, e bestuurlijke boete ta wordo imponi na e rechtspersoon of e dono di trabou cu a duna trabou na e persona indocumenta. Dus cierto casonan tin personanan cu no ta dono di e negoshi, pero si a manda busca e persona indocumenta pa traha den nomber di e negoshi. Consecuentemente e persona ey tambe ta haya multa.

Segun Sra. Hassell, hopi hende no ta compronde esey y den casonan extremo nan ta purba mas tanto cu ta posibel pa haya sa identidad di un persona.

