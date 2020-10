DIMAS cu splicacion riba proceso di Obhecion riba decision di permiso

Un cliente cu no ta di acuerdo cu un desicion tuma door di DIMAS riba su peticion di permiso tin e derecho di entrega un carta di obhecion. E cliente por entrega su obhecion digital solamente via di e e-helpdesk riba e website di DIMAS www.dimasaruba.aw.

E cliente tin un termino di tempo di 6 siman pa e entrega un carta di obhecion desde e fecha cu ta para riba e desicion “Beschikking” ricibi for di DIMAS via email. Con e proceso ta sigui cana? Una bes DIMAS ricibi e carta di obhecion via di e canal indica, lo procede pa boek esaki den e sistema y e cliente lo ricibi un confirmacion via email cu su carta di obhecion a wordo ricibi.

Evaluacion di Obhecion Na momento cu DIMAS ricibi e carta di obhecion lo bay evalua si e ta entrega den e termino di 6 siman. Den caso cu e carta di obhecion ta acceptabel ta significa cu e persona e entrega esaki den e termino stipula hunto cu tur e rekisitonan necesario pa e por wordo (re)evalua door di e departamento huridico di DIMAS. Si e carta di obhecion wordo declara no acceptabel pa motibo cu e la wordo entrega mucho trempan of mucho laat e cliente lo ricibi un carta for di DIMAS via postkantoor y via email. Cu e carta aki e cliente por bay corte. LAR Si e carta di obhecion a wordo entrega na tempo pero e no ta cumpli cu e minimo di rekisitonan cu ta necesario pa e caso wordo (re)evalua, e caso lo wordo manda pa comision di LAR cu lo bay trata e caso. Comision di LAR lo duna DIMAS un conseho y DIMAS lo tuma un desicion final a base di e conseho ey. Si e persona no ta di acuerdo cu e desicion tuma, e por bay corte dentro di 6 siman desde e fecha di e desicion.

Casonan Frequente Mayoria di biaha cu DIMAS ricibi carta di obhecion ta casonan cu por wordo re-evalua a base di hechos y circumstancianan nobo presenta. Motibonan frequente cu por wordo re-evalua door di DIMAS na 2020: · E cliente a logra entrega e documentonan cu tabata haci falta hunto cu su carta di obhecion por ehempel e documento di DPL. · E cliente por a demostra cu e la cumpli cu e pago door di e manda e comprobante di pago. Mayoria di bes ta pasobra e cliente a paga di un otro forma cu DIMAS no a indica y e pago no por a wordo “cleared” door di Departamento di Impuesto. Plaso di desicion Segun e ley y maneho DIMAS tin 12 siman pa duna e cliente un respuesta riba un carta di obhecion.

Den caso cu ta necesario esaki por wordo prolonga te na un maximo di 24 siman en total desde e fecha cu e carta di obhecion a wordo entrega. Resultado Na momento cu un carta di obhecion cana su proceso y wordo evalua e cliente lo ricibi un desicion positivo of negativo. E desicion final lo wordo manda pa e cliente via di e emailadres cu e la registra den su peticion. Pa mas informacion por bishita nos website www.dimasaruba.aw y pa entrega un Carta di obhecion por haci esaki unicamente di forma digital via di nos e-helpdesk Bezwaar/ Objecion / Appeal.

Con pa entrega un obhecion

Cada aña DIMAS ta ricibi alrededor di 15.000 peticion di permiso. Den aña 2019 nos a ricibi un total di 14,983 peticion di cual 2,227 a wordo nenga. Pa e aña 2020 te cu awor nos a ricibi un total di 8,145 peticion di permiso, di cual 1,134 a wordo nenga. Nos kier informa clientenan kico ta e pasonan cu nan por tuma na momento cu nan no ta di acuerdo cu un descicion di permiso por ehempel cu e permiso wordo nenga.

Con y unda por entrega e Obhecion? Na momento cu un persona ricibi un respuesta riba su peticion di permiso y e no ta di acuerdo cu e desicion cu DIMAS a tuma. Den e caso aki e persona por entrega un obhecion “bezwaar” dentro di e termino di 6 siman cuminsando for di e fecha cu ta para riba e desicion “Beschikking” ricibi via email for di DIMAS. Clientenan cu ta desea di entrega un obhecion por entrega esaki solamente di forma digital via di nos e-helpdesk Bezwaar/Obhecion/Appeal riba nos website www.dimasaruba.aw.

E cliente ta yena e formulario completo y correcto y ta agrega/upload su Carta di Obhecion. Kico ta e rekisitonan di un Carta di Obhecion? 1. Nomber y adres di e doño di e permiso. Si a e ta wordo representa door di un tercera persona e mester inclui e nomber y adres di e representante autorisa. 2. Indica cua ta e desicion “Beschikking” riba cual e persona ta entrega un obhecion riba dje, door di entrega un copia di esaki hunto cu su Obhecion. 3. E persona ta splica e motibonan pakico e no ta di acuerdo cu e desicion di DIMAS. 4. Pone e fecha riba e Carta di Obhecion. 5. Firma di e doño di e permiso of den caso cu e representante no ta un abogado cu ta inscribi na Hof, mester agrega un carta di apoderacion. Clientenan cu manda nan carta di Obhecion di e forma correcto lo ricibi un email di confirmacion for di e departamento huridico di DIMAS. Pa mas informacion con pa entrega un Bezwaar/Obhecion/Appeal por bishita nos website www.dimasaruba.aw of pa entrega un bezwaar por direct na nos e-helpdesk riba nos website.

