Fundacion Lanta Papiamento (FLP) ta rindi tributo na su miembro honorario Señora Digna Laclé-Herrera, di feliz memoria.

Fundacion Lanta Papiamento a keda lansa dia 22 di mei 2009 cu entre otro e siguiente metanan:

– Mehoracion y desaroyo di e status di idioma Papiamento, tanto nacionalmente como internacionalmente;

– Ampliacion y profundisacion di conocemento di tur aspecto di Papiamento;

– Conscientisacion di nos pueblo di e balor di idioma Papiamento pa su propio desaroyo;

– Desaroyo di un bon maneho y planificacion di idioma na bienestar di tur sector den comunidad, di gobierno y, en especial, di enseñansa.

Dia 22 di mei 2010 Fundacion Lanta Papiamento a celebra su prome aniversario cu un homenahe special na Hubert (Lio) Booi (1919-2014), Digna Laclé-Herrera (1925-2021), Ernesto Rosenstand (1931-2016) y notario Ralph Yarzagaray: e cuater personanan aki a bira miembro honorario di Fundacion Lanta Papiamento, como cu nan vision y trabou tabata cuadra den tur sentido cu e metanan aki di nos fundacion.

Ademas, Digna ta e prome persona cu na aña 1997, aña di Papiamento, a ricibi di Grupo Pa Promove Papiamento (GP3), un comision interdepartamental di gobierno di Aruba, e premio “Cadushi di Cristal”, pa su aporte grandi na Papiamento.

Awe, cu pena na nos curason, nos mester tuma despedida di nos miembro honorario Señora Digna Laclé-Herrera. Digna tabata un autor y poeta masha stima, specialmente pa su bos fuerte na fabor di Papiamento den henter su obra.

Digna su obranan

Digna semper a skirbi na Papiamento, demostrando asina no solamente su amor pa Papiamento, sino tambe e forsa di Papiamento cu ta duna e autor y e poeta tur posibilidad pa expresa nan mes na un manera profundo.

Digna tin un produccion grandi di poema cu ta inmensamente importante y di calidad. Ken no conoce su poema Mi idioma Papiamento. Algun poema ta publica den e revistanan “Brindis’, “Matinette” y “Skol & Komunidat”. Digna tin storia y poema pa mucha publica den e revista ‘Matinette’ y den un coleccion di storia di Pasco y Aña Nobo.

Na 1983 a sali den e antologia “Cosecha Arubiano” e poemanan Mi yerb’i Hole Blanco, Comentario di un Macaco, Fantasma dje Cabay di Troya y e storia Historia di un Kunukero.

Den e antologia “Isla di mi – Island of Mine” tin e poemanan Vanidad y Añoransa.

Banda di esaki Digna a publica Proverbionan na 2006 y Haiku ‘Den mi pensamento” na 2009 y 2010. Tur dos publicacion a bira masha popular.

Nos ta termina lagando Digna mes na palabra cu su poema famoso Mi Idioma Papiamento.

