Den un publicacion riba Curacao.nu nos por a ripara un articulo sumamente interesante y importante pa nos islanan di habla Papiamento.



Den e articulo ta para cu e digitalisacion di Papiamento (den e caso aki Papiamentu) ta na caminda pa wordo integra den Google Translate, segun un anuncio di e Minister di Educacio di Corsou, Sithree van Heydoorn. E proyecto aki, cu ya a cuminsa cu un recopilacion extenso di lista di palabra existente, tambe lo inclui dicho y regla gramatical pa crea un base p’e Papiamentu digital. Ta premira cu e proceso lo tuma cerca di cinco aña.

Durante un reunion di e comision, e Minister a splica cu e integracion di Papiamentu riba e plataformanan digital ta esencial p’e desaroyo di e idioma y e preservacion di e patrimonio cultural. Actualmente, ta tumando luga un inventario di tur e listanan di e palabranan existente na Papiamentu, entre nan esunnan di Leo Floridas, como tambe material di Antoine Maduro, Frank Martinus Arion y otro cu ta documenta e historia di e idioma.



Curiculo escolarDen e mesun reunion aki di e comision, a discuti e curiculo escolar. Segun Van Heydoorn, tin suficiente material na Papiamentu, cu excepcion p’e scolnan SBO. Henter e curiculo mester wordo renoba y innova pasobra e no ta actualisa. Mester incorpora palabra mas reciente y pedagogia moderno pa mehora e sistema di comunicacion den e era contemporaneo aki. Fuera di esey, lo standarisa Papiamentu den tur buki, vincula cu e plasonan final pa tur e idiomanan y e nivelnan cu gobierno ta dicta.Aruba ta keda leuAunke e esfuersonan aki ta representa un avance significativo, Aruba ainda ta leu pa yega na un consenso completo riba e structura y standarisacion di Papiamento (aki na Aruba e ta Papiamento contrario cu na Corsou y Boneiro). E linguistanan hopi biaha no ta uni y tin biaha, no ta coincidi den nan propio teoria riba e gramatica y e uzo di e idioma. E falta aki di consenso por ta un obstaculo p’e proceso di digitalisacion y pa Papiamento ta reconoci di manera uniforme riba tur plataforma.

Por lo tanto, mientras cu ta traha pa integra Papiamentu riba Google Translate, ta esencial cu e linguista y e expertonan di e idioma uni pa yega na un acuerdo comun riba e structura y e reglanan di e idioma, p’e por avansa di manera coherente y eficaz.

Gobierno mester impulsa e digitalisacion di Papiamento pa preserva e idioma y hacie accesibel pa tur.

E digitalisacion di Papiamentu ta un paso esencial pa garantisa e preservacion di e idioma y facilita su comprension na nivel global. Cu cada biaha mas hende uzando e plataformanan online pa comunica y siña, e gobierno di Aruba mester intensifica su esfursonan pa digitalisa e idioma, permitiendo e comunidad tanto na Aruba como esunnan den exterior yega na dje facilmente n’e recursonan, informacion y servicio na Papiamento.

E Arubianonan cu ta biba pafo di e isla hopi biaha tin dificultad pa mantene nan mes den contacto cu nan cultura y nan lenga materna. Door di digitalisa Papiamento, e gobierno no solamente ta facilita e interaccion entre e Arubianonan y nan patrimonio cultural, sino cu tambe ta fomenta un sentido di comunidad y pertenencia entre esunnan cu ta biba leu. Fuera di esey, e digitalisacion por yuda preserva e idioma pa futuro generacion, sigurando p’e no bay perdi cu tempo.

E integracion di Papiamento riba e plataformanan manera Google Translate ta un bon comienso, pero no mester ta e unico enfoke. Gobierno mester desaroya recurso digital adicional, manera diccionario online (tin uno, pero e ta hopi desactualisa), herment pa siña, aplicacion educativo y contenido riba red social, cu ta promove e uzo y comprension di Papiamento. Tambe mester establece aliansa cu universidad y e expertonan den idioma pa crea material didactico actualisa y pedagogicamente solido.

Tambe, e gobierno lo mester traha pa standarisa e gramatica y vocabulario di Papiamento, creando regla cla cu ta permiti e usuarionan, tanto local como di afo, tin un punto di referencia comun. Esaki lo ta un paso crucial pa haci di Papiamento un idioma mas accesibel y comprendibel pa tur.

Resumiendo, e esfuerso pa digitalisa Papiamento lo beneficia no solamente e comunidad local di Aruba, sino tambe e Arubianonan cu ta biba afo, fortaleciendo e vinculo cu nan cultura y promoviendo e conservacion di e idioma p’e generacionnan futuro. Gobierno tin e responsabilidad di lidera e proceso aki y garantisa cu Papiamento sigui ta un parti vibrante y esencial di e identidad di Aruba.

P’esaki ta bon cla

Nos no kier pretende di tin un Papiamento perfecto, pero si nos kier p’e ta comprendibel pa tur nos usuarionan cu nos stima nos idioma Papiamento y ta haci e maximo intento pa purba di preserv’e di e miho manera posibel, purbando di haci menos fout, ya cu haciendo fout, ta mustra cu tin un hende berdadero tras di e articulo. Ta p’e motibo aki mes, for di awo caba nos kier a pidi disculpa n’e linguistanan (sea cu nan ta di acuerdo cu otro of no), si en caso cu nos por haci un ke otro eror gramatical. Nos ningun, ni e medionan di comunicacion di mas perfecto, absolutamente NO ta perfecto.