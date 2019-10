Digitalisacion di Gobierno ta significa mihor servicio na comunidad

Manera treci dilanti siman pasa, desde prome di October e Ministerio bou di encargo di Minister Otmar Oduber esta Ministerio di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente ta bira e Ministerio piloto cu tur e departamentonan ta conecta y comunica cu otro a traves di e plataforma digital. Un proceso segun Minister Oduber cu no ta facil si considera e custumber cu tin cu papel pa hopi aña. E cambio pa e era digital den e aparato Gubernamental ta trece cambio pa personanan interno cu ta participa den e procesonan aki y cu tin di haber cu ne. E meta ta keda pa entrante prome di December por inclui tambe procesonan externo, esaki ta significa cu e pueblo eorey no lo mester entrega peticion ‘hard copy’ mas na departamentonan.

Aworaki e enfoke ta riba procesonan interno cual ta encera departamentonan, fundacionnan, instancianan Sui Generis y NV cu ta resorta bou di MINROIM. Esaki ta significa cu tur contracto cu mester firma, acuerdo y consehonan ta tuma luga digital desde siman pasa. Esaki ta significa cu tin Adelanto y aumento enorme pa loke ta eficiencia, productividad y union/ sincronisacion entre departamentonan.

Den e trayecto aki, un cos sigur cu ta importante pa percura ta pa e siguridad di e documentonan pa percura cu tin ‘backup’ necesario di tur documento (lo tin un ‘hard copy’ di cada documento, na un solo departamento).

Un otro factor importante den esaki ta cu na tur momento e director y Minister lo por ‘track’ y sa unda e document ta. A traves di e sistema “Decos Join”, si un persona a ricibi cinco dia pa traha riba e documento unabes cu e cinco dianan aki pasa lo aparece un bandera orañe y cinco dia mas. Si na di dies dia ainda e documento no a sali lo aparece un bandera cora. E bandera cora lo bay e director, pa cual e lo tuma e decision si ta duna e persona mas tempo pa traha riba dje of ta sake for di man di e persona. Pues directornan tin un sistema aworaki cu por controla trabounan hopi mas mihor y e Minister tambe lo tin bista riba cua departamentonan tin mas tanto documento ‘up to date’ etc.

Pa conclui, Minister Oduber a expresa palabranan di gratitud na cada departamento cu e esfuersonan cu ta tumando luga e dianan aki pa traha cu e sistema. Tambe a gradici Prome Minister Sra. Evelyn Wever – Croes cu a encurasha y sostene e proceso pa crea e plataforma aki. Eficiencia lo at enorme cu e sistema aki, cual ta conduci na mihor productividad! Den un epoca cu mundialmente procesonan ta mas digital, Gobierno no por keda atras, y di e forma aki por sirbi comunidad mucho mas mihor.

Comments

comments