Digicel ta ofrece dos localidad di pago mas

Clientenan Postpago di Digicel tin dos localidad mas pa facilita pago di nan factura. E ‘puntonan di pago’ ta na Citgo Sasaki Gas Station y Citgo Tanki Leendert Gas Station. Ambos localidad ta habri 24 ora pa dia, 7 dia pa siman.

Adicionalmente, Digicel tin otro opcionnan di pago; banda di e store na Boulevard, Tanki Leendert of San Nicolaas, y Cellular Express, clientenan por paga nan factura via MyDigicel App of via transferencia bancario. Haciendo esaki, Digicel ta duna e cliente mas opcion y libertad pa scoge e metodo di pago cu ta mas cumbiniente p’e, na cualkier momento di dia.

