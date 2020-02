Digicel orguyoso di por sostene Empire y Infinity pa Carnaval 66

Digicel ta orguyoso di por aporta e aña aki atrobe na Aruba su Carnaval y ta haci esaki sosteniendo diferente grupo. Thaina Maduro ta indica cu nan ta contento di por duna un aporte. “Nos ta masha contento di por duna sosten na Aruba su maximo expresion cultural. Tur aña gruponan di carnaval ta haci nan maximo esfuerso pa ofrece publico canto di caminda un espectaculo. Digicel ta aporta cu e meta pa sigui eleva calidad y garantisa continuidad di nos carnaval y su gruponan”.

Aruba su carnaval ta un joya di berdad:

Digicel su aporte ta hustamente pa yuda nos gruponan di carnaval sigui participa den paradanan. E aña aki ta brindando un sosten na Empire Carnival Group y Infinity Carnival Group, niun di 2 tin mester di introduccion ya cu nan participacion semper ta destaca! Tambe e aña aki Digicel a sostene popular cantante Richard ‘Tattoo’ Quant cu su participacion den Caiso y Soca Monarch. Tattoo a sobresali y un biaha mas ta den top di e resultadonan pa aña 2020. Aruba su carnaval por sigui conta cu Digicel su aporte. Ademas, e temporada aki ta bin acompaña cu un gran cantidad di premio!

Tur participante den Empire Carnival Group y Infinity Carnival ta ricibi un oferta special e temporada aki. Esunnan cu ainda no a join e famia di Digicel y cu ainda no tin un telefon Postpaid por pasa na cualkier tienda di Digicel y lo paga unicamente Afl.66,- pa 2 luna consecutivo ricibiendo un plan di Afl.135,-

GANA un renchi di diamanta pa Valentines Day!

Download e ultimo version di My Digicel App, y activa un Bundle of un Data Plan di 3 dia of mas via di MyDigicel App. Despues, click e ‘smiley face’ berde na man drechi di e pantaya y ‘shake’ bo telefon pa mira ta cua premio bo a gana. ‘Shake To Win’ cu chance di gana premio tur dia, of semanalmente riba diasabra. Pa Valentines Day tur cliente tin chance di gana un renchi di diamanta na balor di $5,000 Tuma nota, p’abo ta den premio bo mester recarga cu Afl. 15 of mas, of tin un LTE plan di 3 dia of mas activo.

Otro premionan den e campaña ta inclui JBL speakers, diferente telefon, Gift Certificates di PriceSmart, data, minuut di yamada y mucho mas! Durante henter e temporada aki Digicel tin diferente oferta atractivo riba telefon! Conecta via www.facebook.com/DigicelAruba E campaña ta vigente te 25 di februari 2020.

