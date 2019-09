Digicel kier trece mas innovacion pa Aruba

“Fiber Pa Bo Cas” of na ingles “Fiber To The Home” ta un servicio cu awe na aña 2019 ta un servicio indispensabel pa bo. Dicon? E ta basa riba un tecnologia cu ta uza kabel di fibra optica pa transmiti un cantidad infinito di data a traves di fibranan optico di glas. Esaki ta permiti Bo transmiti y ricibi mas cu 100 biaha e velocidad cu ta disponibel awe na Aruba via kabel di koper y cu ta hopi mas stabiel cu e servicionan mobil.

E servicionan aki tur ta basa riba un tecnologia cu ta laga bo comparti e transmision y e capacidad di data cu tur hende den bo cas, cu tur hende den bo caya y cu tur hende den bo bario. Esaki kiermen cu mas hende uza e servicio pareu, menos capacidad ta keda pa Bo como inidividuo. Djis analisa ora cu bo yiunan na cas ta mirando YouTube HD, Netflix y ta riba nan Playstation pareu. Lo bo ripara mesora cu bo WiFi na cas lo cuminsa baha di speed. Awor kisas tambe Bo ta compronde dicon tin caminda solamente den un camber of den un parti di bo cas tin cobertura.

Pa uza e FPBC no mester di cambia bo estilo di bida, no tin cu siña con pa traha cune. Bo ta djis sigui uza bo WiFi na cas manera semper pero cu e bentaha cu lo Bo por disfruta di hopi mas velocidad y di hopi mas capacidad.

E tecnologia di FPBC no ta nobo. Esaki ya caba a wordo implementa mas cu 15 aña pasa na paisnan den Europa, na Merca y na Latino America. Hopi islanan den Caribe, danki na Digicel, tambe ya caba tin aceso na FPBC pa cas y pa negoshi. Abo no ta haña cu a bira tempo cu nos na Aruba mester keda atras of cu nos tambe mester por disfruta di FPBC?

P’esey Digicel ta insistiendo riba Gobierno pa por haya e licencianan pa asina por brinda e servicio aki pa nos tur. Hecho ta cu mas hende haña acceso na e servicio via kabel fibra optico, mas cliente lo cera conoci cu un velocidad increibel di data y un capacidad mucho mas grandi. Esey lo traduci den miho calidad di bida, un impulso economico pa nos isla y opcionnan ilimita di producto y servicionan via internet. Pensa riba mas forma pa haci yamada, video y sin lubida e trend di “Internet of Things”.

