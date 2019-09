Digicel Aruba wardando mas di un aña riba Gobierno

No ta for di awor, sino di casi 3 aña pasa cu e compania New Millennium Telecom Services N.V. a haci un peticion pa licencia special pa por competi na un forma husto riba tereno di comunicacion. Manera ta conoci, awendia comunicacion no ta simplemente un yamada di celular, sino e ta mas bien e uzo di data pa aplicacionnan cu ta afecta nos bida di tur dia. Clientenan ta uza nan celular awendia pa tur cos. Y pa tur esey, mester di data. Te cu awor, na Aruba tur data ta pasa via Setar, pues ta limita pa por tin competencia, pa por ofrece mas y miho servicio y pa por competi cu tarifanan.

Lincoln “Dello” Gomez, Director/Chairman di Digicel Aruba ta buscando di tur forma pa por yega na acuerdo cu Gobierno, pero te cu awor, sin exito. E proceso ta canando un caminda paralelo den Corte, unda tin un “dwangsom” di 900 mil florin ta colga riba cabes di Gobierno. Digicel ta lamenta cu apesar di esey, Gobierno ta opta toch pa no tuma un decision concreto riba nan peticion pa licencianan adicional.

Rond di aña 1999, New Millennium Telecom Services N.V. o sea Digicel Aruba, a logra habri mercado di telecomunicacion na Aruba via un proceso legal, bringa pa hopi aña largo. Na luna di juli di aña 2003 finalmente a start cu operacion di Digicel na Aruba. For di e dia ey, competencia a causa miho servicio y prijsnan hopi mas abou pa clientenan. Competencia pues a resulta sano, pasobra Aruba a progresa y a desaroya tecnologicamente.

Separa di progresa tecnologico, binmento di competencia a causa un efecto positivo pa caha di Gobierno. Anualmente Digicel ta paga diferente impuesto directo, impuestonan indirecto, ta paga “concesion mobile”, derecho pa uzo di frecuencianan y sin lubida cu cada 10 aña Digicel ta paga 7.2 miyon florin pa su consecion. A pag’e dos biaha caba pa awor!

Pa e mercado laboral, binmento di Digicel a trece pan riba mesa di mas cu 50 persona directamente incluyendo den posicionan tecnico cu a rekeri educacion y/o training specialisa. Indirectamente a duna empleo na mas cu 300 diferente compania na Aruba cu ta brinda servicio of cu ta bende producto cu Digicel. Siendo un bon ciudadano corporativo, Digicel ta duna bek na comunidad sosteniendo diferente deporte, celebracion cultural y fundacionnan caritativo, no solamente cu placa, pero tambe cu trabou, lorando manga pa sirbi comunidad.

Desde aña 2015, Digicel Aruba a profundisa den brinda servicio di internet y ICT, cu concesion di ISP pa cas y pa negoshi. Tambe a cuminsa ofrece servicio di sistemanan PBX, SIP Lines, paketenan corporativo, diseño di ICT y tin e certificacionnan di mas halto cerca partnernan manera Microsoft, Cisco, Avaya y ZTE certificacion.

Na luna di mei 2016, Digicel a haci un peticion pa sigui expande su servicionan. A haci 2 peticion, cu ta un pa fiber riba tera y otro pa fiber for di laman, conforme tur rekisito y pagando e derechonan. E compania a traha un plan nacional di fiber optic cubriendo tera cu back-up pa e infrastructura di celular, internet y tambe pa expande servicio den areanan cu e señal di celular of WIFI no ta suficiente.

Cu tur esaki, despues di tres aña cu a presenta un plan nacional di fiber optic na Gobierno, sin cu nan a opone of tabatin comentario riba dje, a cuminsa procesonan legal den Corte. Luna pasa Digicel a bolbe gana caso den corte contra Minister Romero. Awe ainda ta pendiente pa e Minister di Telcomunicacion cumpli cu un total di 4 sentencia (2 di 2017 y 2 di augustus 2019) pa tuma un desicion riba e peticionnan pa e fiber na tera y esun via laman. Ta bon pa remarca cu e Gobierno anterior deliberadamente no a tuma ningun decision riba e peticionnan. Pero di otro banda e Gobierno actual a dicidi pa tuma e mesun rumbo y tampoco ta contestando. Tin casonan civil den Corte den cual ta colga un dwangsom di 10 mil florin pa cada dia cu Gobierno no contesta, te cu 900 mil forin.

Den un ultimo caso di LAR luna pasa, Hues a constata cu e Minister no a cumpli cu e previo sentencia di 2017 y dicidi pa impone un multa riba Gobierno si acaso e no tuma un desicion dentro di 3 luna. Entre tanto mita di e tempo a pasa y e riesgo di e multanan ta bira mas grandi.

Digicel ta pendiente pa por desarolya fiber optic pa su infrastructura riba tera y esun via laman. Cu e licencianan menciona, Digicel lo por ofrece un cantidad di servicio innovativo cu mas velocidad y mas capacidad di data, tanto na cas, via bo celular y den negoshinan. Esey lo mester traduci den un comienso nobo, mescos cu na aña 2003, den cual clientenan lo beneficia sin duda di mas producto y miho tarifanan. Dicon Gobierno ta scoge pa tene duro na un monopolio, te ainda no ta conoci. Te na e momento aki Minister Romero no a comenta riba e tema, ni tampoco di su maneho riba e tereno aki.

Di parti di abogado Gomez, a haci un apelacion directo na Minister Romero den un programa radial pa atende cu e peticion, pa tuma e interesnan di Digicel na serio, pa considera e interesnan di tanto trahado como usuarionan di Digicel, pa cumpli cu e sentenica di Hues pa Digicel por contribui cu desaroyo di innovacion na Aruba. Aun teniendo cuenta cu tur e tardansa y incumplimento, Digicel ta keda habri pa dialoga na interes di e desaroyo tecnologico di Aruba.

