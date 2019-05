Diferente oradornan lo duna nan presentacion na seminario di Fundacion Pa Nos Muchanan

E programa pa e Seminario di Fundacion Pa Nos Muchanan lo ta un o amplio. E seminario lo tuma luga dia 25 di mei proximo. Sra. Felicia Ponson, Pedagogisch Medewerker na Fundacion Pa Nos Muchanan ta amplia mas ariba esaki.

Lo cuminsa e seminario cu algo apart, cu’n grupo di Capoeira. E ta un sorto di baile mescla cu arte martial. Nan lo bay presenta e proceso di divorcio of separacion, den forma di Capoeira. Despues lo tin e oradonan cu lo bay presenta diferente aspectonan di divorcio y separacion. ta bay tin Sra. Enid de Kort, cu ta un Terapista di Famia y Pareha na Sociale Zaken. E lo enfoca ariba divorcio y separacion for di e perspectiva di mayornan. E ta bay focus mas parti ariba e emocionnan cu mayornan ta pasa aden, diferente situacionnan cu mayor ta haya nan mes aden, pa separacion y divorcio. E lo presenta tambe tocante famianan mescla, unda cu despeus di divorcio of separacion, mayornan ta haya nan cu pareha nobo. Kico ta e diferente aspectonan pa tene cuenta cun’e ora di bay na un famia nobo. Un pareha nobo tambe tin yiu, con pa handle cu esaki.

Despues lo sigui pa Shesca Kock, Ortopegoog na Directei Sociale Zaken. E lo papia di divorcio di e punto di bista di e muchanan. Kico ta e efectonan cu divorcio cu separacion tin ariba e muchanan aki, teniendo e cuenta e fase di desaroyo y edad cu nan tn aden. Tin tambe e parti positivo di e parti di divorcio y separacion tin ariba muchanan.

Sra. Yahaira Maduro tambe lo duna su presentacion, un Juridische Deskundige na Directie Voogdijraad. E lo enfoca ariba e partinan legal di divorcio y separacion. E ta bay splica diferente terminonan, cu por ta un tiki dificil, pero cu ta bin hopi di e proceso legal for di durante un separacion y divorcio.

Pa clausura e parti di presentacionnan di oradornan, lo bay tin un discusion di un panel, unda participantenan di e seminario aki, lo tin oportunidad di skirbi nan preguntanan ariba un papel, anonimamente. Y e papelann aki ta bay den un caha, unda cu e oradornan lo bay door di e preguntanan y contesta esakinan.

Te asina leu, Sra. Felicia Ponson, Pedagogische Medewerker na Fundacion Pa Nos Muchanan.

