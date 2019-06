Diferente orador presente na tayer di IDEA

Dialuna lo cuminsa e tayer di entrepeneurship specialmente pa pensionado, pa cual Sra. Judella Trim, trahado di e Departamento di IDEA a splica tocante e oradornan cu lo t’ey presente durante e tayernan aki, cual lo tuma luga cuminsando for di dialuna 10 di juni te cu diabierna 14 di juni. Lo tin varios topico interesante pa un y tur.

E dianan aki, e oradornan lo yuda tur presente pa brainstorm kico ta nan ideanan y con pa laga nan ideanan bin den realidad. E prome orador, lo ta Sr. Dave Martinus, cu ta un Certified Business Coach pa Action Coach. E lo presenta kico ta encera entrepeneurship.

Sr. Mark Croes, un Beleidsmedewerker di IDEA cu lo toca e tema di sostenibilidad den bo negoshi.

Ariba diamars notaris Johnson lo presenta temanan di Bedrijfvormen, es decir e diferente formanan di compania (NV, BVV, etc). Tambe e lo trata e tema di nalatenschap (testament y pa ken).

Un di departamentonan di Directie Economische Zaken, Vestiging van Bedrijven, Sra. Mary Baan lo elabora ariba tur e vestiging vergunningen. Es decir tur e permisonan cu mester ora di establece un negoshi y kico tur mester pa aplica na e departamento aki na Directie Economische Zaken y tameb IDEA lo papia tocante training y cursonan cu nan sa organisa pa clientenenan.

Sr. Benny Richardson lo mustra e importancia ariba e bida personal, door di biba un bida saludabel y tambe sport. Tur esaki ta bo mindset pa ta un entrepeneur exitoso.

Sr. Kenneth Faustin, broker na Best Buy Aruba, y un Certified Auctioner lo papia tocante e oportunidad comercial den Real Estate.

SVB tambe lo ta presente, pa elabora ariba primanan social.

Sra. Tamara Arends- Croes, di RBC Bank, kende ta un Business Electronic Sales na RBC Bank y e lo elabora ariba e procedura pa habri un account y e producto y servicionan innovativo cu RBC tin pa ofrece.

FUTURA lo presenta dos topico: Future of Work y Design Thinking, special pa pensionadonan.

Santa Rosa tambe lo ta presente y nan lo papia ariba agricultura den bo bida comercial. Despues lo sigui cu Sra. Cindy Clarke, Managing Director di Acura Tax Consultancy cu lo elabora ariba impuesto relevante pa entrepeneur.

Tambe lo t’ey Setar cu lo elabora ariba e importancia di digital Marketing. Lo duna tip efectivo con pa promove bo negoshi ariba social media, y lo papia tambe di Direct e-mail.

Esaki ta algun di e temanan cu ta hopi bon mes, cu lo tin pa otro siman, segun Sra. Judella Trim.

