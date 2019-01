Diferente oradonan invita lo ta presente na e Business Plaza, Step Forward di Camara di Comercio

Camara di Comercio un biaha mas ta bin cu nan conocido evento Business Plaza, Step Forward. E ta e edicion di un dia completo di informacion special pa tur negoshi cu kier restructura, cu kier expande nan productonan of cu kier haci negoshi cu relacionnan exterior. Es decir expansion den tur forma. Sra. Sue Ellen de Souza- De Freitas, hefe di Departamento Business Information & Support ta amplia mas ariba esaki.

Esaki lo tuma luga diasabra proximo, dia 19 di januari 2019. E programa ta cuminsa 9 or y lo tin e presentacionnan di custumber, e ta un dia completo di informacion. Ta pidi un y tur pa no falta esaki. E sponsor di e evento aki ta Aruba Bank NV. Camara di Comercio ta gradici Aruba Bank NV pa haci e evento aki posibel y nan lo tin nan booth di informacion y yega na tur presente. E programa lo wordo habri door di Sr. Kawish Misier, presidente di Camara di Comercio, pa 9 or di mainta cu palabranan di bon bini y tambe naturalmente pa stimula un y tur pa cu e parti di informacion y restructuracion di compania y di haci negoshi, kisas cu relacionnan exterior.

Representante di Aruba Bank, Sr. Eugene Dirks, ariba e mainta aki lo duna un presentacion y despues di esaki lo sigui topiconan cu tin relevancia cu edicon di next level di Step Forward, unda cu ta bay mas aleu despues di e paso di registracion. Camara di Comercio lo tin tambe Sr. Tixianne Wever, di CEDE Aruba, cu lo elabora ariba strategianan con pa ‘boost’ engagement di Corporate Social Responsibility den bo compania. Lo introduci mas di nan programa di Aruab Doet cu lo ta na maart proximo. E dia aki bo compania lo por registra pa esaki. Loke cu no por falta ta Empresario Existente cu lo conta su detaye, su experiencia di con el a cuminsa y con el a expande, cu den e caso aki ta Sra. Reca Croes- Daryanani, di Reca Studio’s.

Recientemente Camara di Comercio a comunica cu e lo bay digitalisa su sistema unda cu nan lo bay ta digital, como comerciante e por regla tur su asuntonan atrabes di internet. Ya pa cierto cos ya lo no ta necesario pa para den un rij. Y tur esaki tambe, ariba e mainta aki, directora di Camara di Comercio, Sra. Sonja Veldhuizen lo duna un presentacion di KvK goes to digital, di kico e ta encera y kico e ta nifica pa e comerciante.

Lo tin un pausa cortico di mas o menos mei ora pa asina probecha di networking, por intercambia idea cu demas comerciantenan, y di mes personal di KvK lo ta presente pa duna mas informacion y pa ofrece manera ta custumber, snacks y bebida totalmente gratis.

Presentacion cu lo sigui despues di pausa, ta di un colega di Camara di Comercio, Sra. Jacqueline Holmond, cu lo elabora ariba un topico, cu Camara di COmercio ta haya diariamente varios pregunta ariba esaki, relaciona cu retiro di un director for di un entidad legal. Esaki tin su proceso y ta algo cu diariamente Camara di Comercio lo haya varios pregunta y ta interesante pa sa di kico esaki ta encera.

Sr. Stephen Daal di Interport Logistics lo papia tambe di logistica, importacion y exportacion. Y tambe Sra. Luenne Pietersz y Sra. Angeline Giel di Departamento di Impuesto lo amplia ariba e reforma fiscal cu a drenta na vigor recientemente.

Directiva di Camara di Comercio tambe lo t’ey presente e dia aki pa duna consulta priva ariba e comerciante su situacion specifico. TIn hopi pregunta y tambe hopi guia ta necesario, y nan tambe lo t’ey pa brinda e comerciante, y Departamento Economico lo t’ey pa duna informacion tocante e diferente permisonan, permiso di establecimento, etc. Y di parti di Expro Desk tambe lo ta presente, pa pro duna mas informacion ariba, na momento cu ta haci negoshi cu Relacionnan Exterior y kier exporta e producto of servicio.

Presente lo t’ey tambe un representante di Universidad di Aruba, cu lo t’ey pa duna informacion tocante estudio pa entrepeneurs. E evento lo ta completamente gratis. Y lo ta te cu 2 or pa brinda informacion y tur hende ta welcome, y lo tuma luga na e edificio di Camara di Comercio, lo tin cuminda y bebida, y tambe suficiente guia pa duna nan un y tur.

REGISTRACION

Si Camara di Comercio ta pidi pa registra di adelanta via www.arubachamber.org/sign-up of yama na 582-1566 ext. 27, 30, 35, 42. Riba Facebook page Aruba Chamber por haya tambe tur informacion, ta comunicando den e dianan aki ken lo ta e oradonan y tambe con e programa ta hinca den otro, por haya tur detaye di esey.

E Business Plaza ta un evento bon conoci. E cuminsa cu esaki na 2012, tin dos edicion pa aña y na juni tin specialmente pa personana cu kier mas guia con pa sigui. Y e edicion aki, Step Forward ta esun existente. Ta conta cu semper cu mas o menos 80 pa 100 participante. Ta importante tambe ariba e diasabra aki, bin trempan pa sigura un luga y probecha di e dia.

Comments

comments